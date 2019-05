Kapitalny strzał głową, Cech w końcu pokonany. Chelsea bliżej triumfu w Lidze Europy

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

22:12 Żółta kartka dla Pedro za dyskusję z sędzią.

54 minuta Przed momentem Francuz walczył o piłkę i lekko ucierpiał. Na szczęście może grać dalej.

22:10 Dla Giroud do jedenasty gol w tej edycji. Jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców.

22:06 Giroud i 1:0 dla Chelsea! Francuz popisał się kapitalnym uderzeniem głową po podaniu Emersona.

48 minuta Szansa Chelsea. Hazard posłał dobre podanie do Giroud, Francuz był w polu karnym, strzelił z ostrego kąta, ale został przyblokowany przez Monreala.

46 minuta Lacazzette dośrodkował i trafił w nogi obrońcy Chelsea. Piłką w rękach Kepy.

46 minuta Rozpoczęli drugą połowię. Obie drużyny bez zmian.

22:02 W drugiej połowie liczymy na więcej. Jak do tej pory tylko w dwóch innych z siedemnastu dotychczasowych finałów Ligi Europy nie było żadnej bramki po pierwszej części.

45 minuta Koniec pierwszej połowy. Arbiter nie doliczył nawet minuty.

43 minuta Ostatnie minuty ze wskazaniem na Chelsea. Na razie bohaterem Petr Cech, który fantastycznie bronił w dwóch sytuacjach.

42 minuta Rzut rożny dla Arsenalu, centra i znów piła pada łupem Cecha. Kapitalne piąstkowanie doświadczonego golkipera.

40 minuta Świetna akcja Chelsea. Hazard podkręcił tempo, piłka trafiła do Giroud, który uderzał płasko z okolicy pola karnego. Arsenal uratował Cech. Nie po raz pierwszy w tym meczu.

21:39 Chelsea bez żadnego Anglika. Tak jak Inter bez żadnego Włocha w finale Ligi Mistrzów z Bayernem w 2010 roku.

21:38

0 - Chelsea are the first team to play a major European final without a player from their home nation in their starting XI since Inter Milan vs Bayern Munich in the 2010 Champions League final. Continental. #UELfinal#CHEARS — OptaJoe (@OptaJoe) 29 maja 2019

37 minuta Kolasinac stał sam po lewej stronie i dostał kapitalne podanie od Xhaki. Miał sporo czasu na dokładne dośrodkowanie. I się nie popisał, bo posłał piłkę prosto w bramkarza Kepę.

34 minuta Świetna akcja Chelsea. Koledzy wypracowali pozycję do strzału Emersonowi, ten huknął z pola karnego, ale skutecznie interweniował dobrze ustawiony Cech, który i tak miał problemy, bo zdołał jedynie wybić piłkę przed siebie.

33 minuta Sokratis oddał bardzo niedokładny strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

33 minuta Kolasinac, rykoszet po nodze Azpilicuety, Kepa patrzy na piłkę i bezradnie przygląda się jak ta przelatuje nad jego głową i mija słupek. Odetchnął...

21:31 Sytuacja Aubameyanga z początku spotkania. Jak na razie największe zagrożenie dla bramki Chelsea.

21:31

Aubameyang fires an early strike wide #UELfinalpic.twitter.com/hIKvVlPUlJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 maja 2019

30 minuta Emerson uderzył z pola karnego w kierunku dalszego słupka. Świetnie strzał zablokował jednak Sokratis. Chelsea ma przebłyski.

27 minuta Potężna bomba Xhaki! Szwajcar huknął z około 20 metrów. Tuż nad poprzeczką. Gdyby piłka leciała w światło bramki, Kepa byłby bezradny.

25 minuta W końcu akcja Chelsea. Kante urwał się na skrzydle, dośrodkował w pole karne, ale Giroud zamiast uderzać głową, chciał przyjmować piłkę, przez co stracił ją na rzecz obroncy Arsenalu.

22 minuta Zderzenie Kepy i Azpilcuety po długim podaniu w pole karne. Ucierpieli obydwaj. Krótka przerwa i wracamy do gry.

21 minuta Maitland-Niles ładnie przedarł się skrzydłem i wywalczył rzut rożny. Po dośrodkowaniu Xhaki sytuację wyjaśnił David Luiz.

18 minuta Lacazzette pada w polu karnym, po tym jak pod nogi rzucił mu się Kepa. Sędzia nie odgwizduje rzutu karnego. Słusznie, bo bramkarz Chelsea go nie dotknął.

16 minuta Kolasinac dostał podanie na skrzydło, przekombinował i wywalczył tylko rzut rożny, po którym Arsenal nie stworzył większego zagrożenia.

14 minuta Starcie Sokrstia z Giroud. Bolesne dla Francuza. Rzut wolny niemal z narożnika pola karnego i złe zagranie Hazarda. Piłka przelatuje nad głowami zawodników i opuszcza plac gry. Na dodatek arbiter odgwizdał faul Davida Luiza.

21:12

Źródło: Getty Images Maurizio Sarri i Unai Emery

21:12 Obie drużyny niedokładne. Arsenal jakby trochę ostrożniejszy. Tempo nie zachwyca.

9 minuta W końcu groźnie. Kepa wypiąstkował piłkę wprost pod nogi Aubameyanga, ale ten, stojąc na piętnastym metrze, źle przymierzył i nie trafił nawet w bramkę.

6 minuta Piłkarze Chelsea pieczołowicie pilnują najlepsze strzelby Kanonierów. Przed chwilą przekonał się o tym Eden Hazard, który został ostro potraktowany przez David Luiza.

4 minuta Początek dla Chelsea. Arsenal nie zagościł jeszcze pod bramką The Blues.

2 minuta Długie podanie w kierunku pola karnego, gdzie pędził już Pedro. Cech świetnie uprzedza zawodnika Chelsea odważnym wyjściem z bramki.

1 minuta Zaczęli!

20:59 Baku minuty przed pierwszym gwizdkiem.

20:59

Sparks fly pic.twitter.com/FyX3nhf7BD — Conor McNamara (@ConorMcNamaraIE) 29 maja 2019

20:57 Pay Rice, były reprezentant Irlandii Północnej i piłkarz Arsenalu, wniósł puchar Ligi Europy. Na boisko wychodzą za nim obie jedenastki.

20:52 Na stadionie rozpoczęła się właśnie część artystyczna, więc piłkarze na razie w szatniach. Start o 21.00.

20:51 Na murawie dziś międzynarodowe towarzystwo. Jeden Anglik, a poza tym jeszcze zawodnicy z czternastu różnych krajów. Podobnie było w finałach edycji 2010 i 2017.

20:50

1️⃣5️⃣ - There are 15 different nationalities in the starting line-ups of today's Europa League final, equalling the record for most in a European Cup final



Atlético Madrid - Fulham (EL, 2010)

Ajax - Manchester United (EL, 2017)

Chelsea - Arsenal (EL, 2019) #UELfinal — Gracenote Live (@GracenoteLive) 29 maja 2019

20:42 Sportowy zestaw finału nie jest zaskoczeniem. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w Lidze Europy obie londyńskie drużyny uchodziły za głównych faworytów, co objawiało się m.in. w notowaniach bukmacherów.

20:26

Jeden Anglik w skladach Chelsea i Arsenalu na finał w Baku. Nie ma za to żadnego Ormianina. — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) 29 maja 2019

20:14 Chelsea z Kante. Występ francuskiego mistrza świata jeszcze kilka dni temu stał pod znakiem zapytania.

20:12 Arsenalowi powodzenia życzył przed meczem Wojciech Szczęsny

20:12

"Now it's time to finish the job. I wish you all the very best. Hopefully I'll see you next season in the Champions League."



Thank you, Wojciech!



#UELfinalpic.twitter.com/IoZnwfvLOX — Arsenal FC (@Arsenal) 29 maja 2019

20:11 Dzień przed spotkaniem w ekipie Chelsea nie było spokojnie. Podczas oficjalnego treningu doszło do starcia dwóch zawodników. Trener Sarri nie wytrzymał...

19:42 Z jednej strony Maurizzio Sarri, z drugiej Unai Emery. Włoski menedżer Chelsea wciąż czeka na pierwszy puchar w karierze trenerskiej. Chodzą słuchy, że finał w Baku będzie dla niego ostatnim w Londynie. Włoscy dziennikarze twierdzą, że 60-latek jest kandydatem na nowego trenera Juventusu. Z kolei hiszpański szkoleniowiec Ligę Europy wygrał trzy razy z rzędu w latach 2014-16, kiedy prowadził Sevillę.

19:41 Chelsea jest też drużyną, która oddała najwięcej strzałów, a jej francuski napastnik Olivier Giroud z 10 trafieniami jest najskuteczniejszym zawodnikiem obecnej edycji. Dwa gole mniej w rozgrywkach zgromadził gaboński snajper Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang. Kto sięgnie po tytuł króla strzelców?

19:41 Źródło: EPA/YURI KOCHETKOV Finał Ligi Europy odbędzie się w Baku

19:40 Arbitrem głównym środowego starcia będzie 45-letni doświadczony Włoch Gianluca Rocchi. Wśród czterech asystentów VAR pracować będą m.in. Szymon Marciniak i Paweł Sokolnicki.

19:40 Najczęściej do tej pory finały LE/Pucharu UEFA gościła Holandia - trzykrotnie. W 2015 roku decydujący pojedynek miał miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie, a za rok organizatorem będzie Gdańsk.

19:39 Spotkaniu temu towarzyszą kontrowersje. Polityka sprawiła, że w składzie Arsenalu zabraknie Ormianina Henricha Mchitarjana. Wszystko za sprawą konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach. Piłkarz przekonywał, że nie będzie się czuł w Baku bezpiecznie.