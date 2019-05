Arsenal musi, Chelsea może. "Pierwszym celem wygranie Ligi Europy"

Kilka słow od trenera Chelsea Maurizio Sarriego po awansie do finału Ligi Europy. The Blues wyeliminowali po serii rzutów karnych Eintracht Frankfurt i o triumf w rozgrywkach zmierzą się w Baku z Arsenalem.

Finał Ligi Europy. Arsenal - Chelsea: wszystko o meczu

Zwycięzca Ligi Europy otrzymuje automatycznie prawo występów w kolejnym sezonie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Chelsea już zapewniła sobie taką możliwość dzięki zajęciu trzeciego miejsca w angielskiej ekstraklasie, natomiast Arsenal w rodzimej lidze był dopiero piąty, więc tylko triumf w Baku utoruje mu drogę do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych.

Anglicy krytykują finał Ligi Europy. "Wybielanie reżimu przez sport" Brytyjskie media... czytaj dalej » - Pierwszym celem jest wygranie Ligi Europy. O to samo walczy Chelsea. To pierwsza sprawa. A potem drugą możliwością jest wejście do Ligi Mistrzów - przyznał hiszpański trener Arsenalu.

Może pobić rekord

Emery stanie przed szansą na czwarty tytuł w Lidze Europy, trzy poprzednie święcił jako szkoleniowiec Sevilli (2014, 2015, 2016). Jeżeli wygra również w środę, stanie się najbardziej utytułowanym trenerem w historii Pucharu UEFA i jego następcy.

- Nie chcę wygrać tylko dla siebie. Zasłużyliśmy, żeby tutaj się znaleźć, prezentowaliśmy się dobrze w tych rozgrywkach. One się rozwijają. W ostatnich latach wielkie zespoły grały w finale. Tak samo będzie jutro - powiedział Emery podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Sarri musi zwyciężyć?

Nawet, jeśli Arsenal nie zdoła wygrać Ligi Europy, to pozycja Emery'ego jest niezagrożona. Inaczej jest w przypadku jego odpowiednika na ławce The Blues. Włoch jest łączony m.in. z Juventusem Turyn, choć najchętniej pozostałby w Londynie, gdzie ma jeszcze dwuletni kontrakt. Jednak wydaje się, że niezbędne jest zwycięstwo w finale w Baku. To może sprawić, że właściciel klubu Roman Abramowicz nie dokona kolejnych roszad.

- Dla mnie początek sezonu był naprawdę trudny. Ciężko było mi zrozumieć piłkarzy i ich mentalność. Jednak po bardzo trudnym okresie w styczniu i lutym, zaczęli się zmieniać. Tak myślę, ale być może to ja się zmieniłem, tego nie wiem - przyznał na konferecji.

Hazard gotowy na zmianę. Chce wygrać Ligę Europy i odejść Wszystko wskazuje... czytaj dalej » - Jeśli w środę wygramy, ten sezon będzie fantastyczny. Teraz kocham swoich piłkarzy, ponieważ mam do dyspozycji 20-22 wspaniałych chłopaków i wspaniałych zawodników. Więc naprawdę jestem z nimi szczęśliwy. Oczywiście muszę się zastanowić nad przyszłością, bo muszę wziąć pod uwagę, że uwielbiam angielski futbol i tę ligę - podkreślił 60-letni szkoleniowiec.

- Teraz potrzebuję skupić się i mówić tylko o środowym finale. Tego też potrzebują moi piłkarze - Sarri urwał temat zmiany pracodawcy.

Czas pożegnań

Nie tylko Sarri może opuścić Stamford Bridge. Wiadomo już, że po zakończeniu sezonu do Juventusu powróci wypożyczony Gonzalo Higuain, a w Realu Madryt prawdopodobnie ponownie zamelduje się Mateo Kovacić. Niewykluczone, że do stolicy Hiszpanii przeprowadzi się również skrzydłowy Eden Hazard, za którego Królewscy są gotowi zapłacić ponad 100 milionów euro.

Natomiast z Arsenalem pożegna się Aaron Ramsey, który trafi do Juventusu, a niepewna przyszłość czeka m.in. pomocnika Granita Xhakę czy bocznego obrońcę Nacho Monreala. W przyszłym sezonie w koszulce Kanonierów na pewno nie wybiegnie również bramkarz Petr Cech - on z kolei postanowił zakończyć karierę. Możliwe, że wróci do Chelsea, w której grał przez 11 lat (2004-2015), tym razem w roli dyrektora sportowego. Czech bronił we wszystkim meczach obecnej edycji Ligi Europy.

- Jest wspaniałym człowiekiem, świetnym profesjonalistą. Jutrzejszy mecz będzie jego ostatnim. Chcę, bez względu na to, czy zagra lub nie, by było to dla niego coś ważnego w ostatnich chwilach kariery. Bardzo go szanuję. Zasługuje na to, żebyśmy mu ufali - przyznał Emery.

- Pierwszą jedenastkę chcę ogłosić jutro najpierw piłkarzom - podkreślił Hiszpan.

Finał z udziałem dwóch londyńskich drużyn rozpocznie się o godz. 21 czasu polskiego. Relacja "minuta po minucie" w eurosport.pl