Wyciekła przemowa Mourinho. Miny piłkarzy bezcenne

Mourinho jednym z bohaterów serialu. "Nie podoba mi się uczucie bycia w Big Brother" Jose Mourinho... czytaj dalej » Film dokumentalny o codziennych perypetiach drużyny Tottenhamu to nie pierwsza taka produkcja. W przeszłości w podobnych projektach wzięły udział m.in. Manchester City, Borussia Dortmund czy reprezentacja Brazylii.

Przed rozpoczęciem sezonu 2019/2020 na taką propozycję przystał Tottenham. Niedawno ukazał się zwiastun serialu. Widać w nim m.in. moment zwolnienia Mauricio Pochettino oraz reakcję zawodników na wiadomość o zatrudnieniu Mourinho. Niektórzy wyglądali na nieco zszokowanych tym faktem.

"Musicie być bandą pi**"

Jeszcze bardziej skonfundowani musieli być podczas jednej z odpraw Portugalczyka z zespołem. Do sieci wyciekł fragment z tego spotkania.

- Musicie się komunikować. A może się mylę: czuję, że jesteście naprawdę bardzo miłą grupą facetów - mówi Mourinho podczas odprawy.

- Ale przez 90 minut nie możecie być mili. Przez 90 minut musicie być bandą pi**, inteligentnych pi**, a nie głupich pi**. Tylko takie sku******* wygrywają mecze" - kontynuuje menedżer Kogutów. Miny niektórych zawodników bezcenne.



Mourinho calling our players “a bunch of stupid c*nts” is something I never knew I needed to see... this documentary is gonna be NEXT level pic.twitter.com/rmoeN4xZhL — Simply (@Simply_Spurs) July 18, 2020

"Wiem najlepiej, co dzieje się w klubie"

Dokument "All or Nothing: Tottenham Hotspur" pojawi się na platformie Amazon jesienią tego roku. Mourinho niedawno zapowiedział, że nie będzie oglądał tej produkcji.

- Nie zrobię tego, ponieważ wiem lepiej niż ktokolwiek, co każdego dnia dzieje się w klubie. Myślę jednak, że będzie to bardzo interesujące dla ludzi, którzy kochają piłkę nożną i sport. Dla nich to będzie świetne - tłumaczył "The Special One".