Lech ma prawdziwą perełkę. 17-latek wśród największych piłkarskich talentów świata

Dziennikarze brytyjskiej gazety podobne zestawienia publikują co rok, zastrzegając przy tym, że wytypowani przez nich zawodnicy są jedynie materiałami na przyszłe gwiazdy. Zachęcają jednocześnie do analizy poprzednich publikacji i śledzenie progresu piłkarzy wybranych w minionych latach.

Tym razem wśród 60 najbardziej perspektywicznych zawodników urodzonych w 2002 roku Brytyjczycy znaleźli miejsce dla jednego Polaka - Marchwińskiego.

Lech się zabawił. Wisła rozgromiona Takiego Lecha... czytaj dalej » Przy zdjęciu młodego pomocnika można przeczytać jego krótką sylwetkę. "Miniony sezon był dla Lecha koszmarny, ale w jego końcówce pojawił się promyk nadziei. W kwietniu na mecz z ówczesnym mistrzem kraju, Legią Warszawa, przyszło tylko 11 935 kibiców i to właśnie oni byli świadkami czegoś wyjątkowego. Na 15 minut przed końcem na boisko wszedł Marchwiński i już osiem minut później odparł agresywny atak Domagoja Antolicia, minął trzech obrońców, prześlizgnął się obok wielkiego Wiliama Remy'ego i strzelił nie do obrony na wagę zwycięstwa" - przypomniano debiutanckiego gola Marchwińskiego w ekstraklasie.

"Następnego dnia poszedł do szkoły i wydaje się, że jego głowa wciąż jest na właściwym miejscu. Wraz z rodzicami zdecydował się odrzucić oferty Interu, Ajaksu, Schalke, Hoffenheim czy Arsenalu, bo uważa, że na tym etapie lepiej rozwinie się w Polsce" - dodano.

I rzeczywiście, mimo pozostania w Polsce, rozwój Marchwińskiego nie wyhamował. W miniony weekend zanotował drugie trafienie w ekstraklasie, trafiając do siatki Wisły Kraków.

Diament z Barcelony i syn słynnego ojca

Jak wynika z publikacji "Guardiana", najbardziej świetlana piłkarska przyszłość czekać może Francuzów. To właśnie przedstawicieli tego kraju na liście jest najwięcej, bo aż pięciu. Po trzech przedstawicieli mają Argentyńczycy, Brazylijczycy, Niemcy i Włosi.

Najgorętszym nazwiskiem jest zdecydowanie Ansu Fati, który mimo ledwie 17 lat już dziś robi furorę w Barcelonie. Wśród najbardziej utalentowanych znalazł się także trenujący w Realu Madryt Islandczyk Andri Lucas Gudjohnsen - syn byłego napastnika m.in. Barcelony i Chelsea, Eidura Gudjohnsena.