Polski bramkarz obiektem żartów. "Sztuka sarkastycznego nurkowania"

27-letni Kurto przed obecnym sezonem przeszedł do A-League z holenderskiej Rody Kerkrade. Za swoją grę w zespole Wellington zazwyczaj zbierał pozytywne recenzje. Teraz jednak stał się popularny z zupełnie innego powodu.

Zabawne interwencje

W ostatnim meczu ligowym Wellington Phoenix Polaka grało na wyjeździe z WS Wanderers. W 89. minucie goście objęli prowadzenie 3:2, a sędzia do regulaminowego czasu gry doliczył pięć minut. Kurto i jego koledzy chcieli utrzymać korzystny wynik i zaczęli grać na czas. Polak czynił to jednak wyjątkowo nieumiejętnie.



Najpierw w 92. minucie wyskoczył do piłki lecącej bardzo wysoko nad poprzeczką, po czym odbił się od podłoża i … dynamicznie rzucił na murawę. Jeszcze zabawniej wyglądała jego "interwencja" z 95. minuty. Wówczas piłka wychodząca za linię końcową minęła polskiego golkipera, a ten i tak po chwili popisał się paradą. W obu przypadkach mógł złapać tylko powietrze.



The art of sarcastic diving. Take it away Filip Kurto

pic.twitter.com/EnfQE82eim — Soccer AM (@SoccerAM) 9 stycznia 2019

Nie pierwszy raz