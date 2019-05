Polak najlepszym bramkarzem w Australii

27-letni Kurto Złote Rękawice odebrał w poniedziałek na gali w Sydney. - Dziękuję mojej rodzinie, kolegom z drużyny, sztabowi szkoleniowemu oraz szefom klubu. To był dla mnie niesamowity sezon - mówił na scenie.



Polka najlepszą snajperką Bundesligi. Skuteczniejsza niż Lewandowski Doskonały sezon... czytaj dalej » Polski bramkarz w zeszłym roku trafił do A-League, w której - obok zespołów australijskich - występuje nowozelandzki Wellington Phoenix. Jego ekipa zajęła w sezonie zasadniczym szóste miejsce, ostatnie gwarantujące udział w play-off. W nich Wellington zostało wyeliminowane od razu przez Melbourne Victory.

Nie tylko Kurto

Kurto zagrał w 24 ligowych meczach, w pięciu zachował czyste konto. Łącznie, licząc wszystkie rozgrywki, uzbierał 26 występów. Poprzednio był bramkarzem m.in. Rody Kerkrade oraz Wisły Kraków.



Najlepszym piłkarzem rozgrywek A-League został Roy Krishna, kolega klubowy Polaka.

Zawodnikiem Wellington Phoenix jest także Michał Kopczyński.