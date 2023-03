Radość z gola, zaraz dramat. Młody reprezentant Polski z przykrą diagnozą

Lederman: to duży honor być na tej liście

Filip Koperski zerwał więzadło krzyżowe w meczu reprezentacji Polski do lat 19

Kadra U-19 prowadzona przez trenera Marcina Brosza ma za sobą udane dni. We wtorek awansowała do mistrzostw Europy po remisie z Serbią (2:2). We wcześniejszych spotkaniach eliminacyjnych w grupie 6 młodzi Polacy pokonali Łotwę (3:0) i zremisowali z Izraelem (1:1).

Gola dla Biało-Czerwonych w meczu z Izraelczykami, rozgrywanym 22 marca, strzelił Koperski. Była 10. minuta, gdy zawodnik Lechii Gdańsk celnie uderzył głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Koperski, świętując bramkę, wykonał skok, który miał dla niego opłakane skutki. Po lądowaniu natychmiast złapał się za nogę, wyraźnie kulał.



Filip Koperski (2004) heads Poland U19 in front!!! Jakub Lewicki (2005) with the superb corner-kick delivery!!!#U19Europic.twitter.com/aSlpvEWkim — Football Report (@FootballReprt) March 22, 2023

Fatalna diagnoza

W środę klub Koperskiego poinformował o diagnozie.

"Młodego obrońcę Biało-Zielonych Filipa Koperskiego czeka dłuższa przerwa w grze. Zawodnik Lechii zerwał więzadło krzyżowe w meczu reprezentacji Polski do lat 19" - napisano na stronie internetowej Lechii.

Zerwanie więzadła krzyżowego oznacza dla piłkarza wyłączenie z gry przez kilka miesięcy. Koperskiego ominą zatem mistrzostwa Europy U-19, które 3-16 lipca odbędą się na Malcie.

19-letni obrońca w tym sezonie ekstraklasy wystąpił w siedmiu meczach.