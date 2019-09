FIFA twierdzi, że kobiety będą mogły oglądać mecze na stadionach w Iranie

- Kobiety muszą być obecne na stadionach - stwierdził prezydent FIFA Gianni Infantino podczas konferencji dotyczącej kobiecego futbolu.

Nie wpuścili jej na mecz, dokonała samospalenia. Nie żyje "niebieska dziewczyna" z Iranu Wstrząsająca... czytaj dalej » - Zapewniono nas, że od najbliższego meczu międzypaństwowego Iranu kobiety będę mogły wchodzić na piłkarskie stadiony. To bardzo ważne, bo od 40 lat takie rzeczy nie miały miejsca, z kilkoma wyjątkami - powiedział.

Negocjacje, jakie FIFA podjęła z władzami Iranu, są efektem tragicznego zdarzenia z początku września.

Irańska fanka piłki nożnej Sahar Khodayari starała się wejść na mecz piłkarski przebrana za mężczyznę, ale została aresztowana. Jej sprawa trafiła do sądu. Khodayari w obawie o to, że zostanie wtrącona do więzienia, podpaliła się przed sądem i zmarła tydzień później w wyniku poniesionych obrażeń. Informacja na ten temat wstrząsnęła środowiskiem futbolowym na całym świecie.

Tragiczny gest

Za brak działań w związku z zakazem wpuszczania kobiet na stadiony mocno dostało się właśnie FIFA. Zakaz obowiązuje w tym kraju od wybuchu rewolucji islamskiej w 1979 roku, choć - jak podaje BBC- formalnie nie widnieje w żadnym akcie prawnym.

Zmarłej Khodayari nadano później przydomek "niebieska dziewczyna", pochodzący od barw jej ulubionej drużyny Esteghlal. Zawodniczki niektórych zespołów podczas ligowych meczów w Europie zakładały podczas meczów niebieskie opaski, starając się oddać hołd Khodayari i jednocześnie zwrócić uwagę na irańską dyskryminację. Wiele osób za pośrednictwem mediów społecznościowych domagało się od FIFA zawieszenia federacji piłkarskiej w Iranie.



W minionym tygodniu w Iranie przebywała specjalna delegacja światowej federacji, która prowadziła rozmowy z władzami kraju w sprawie zniesienia zakazu. W przeszłości miało miejsce kilka wyjątków. Na mecze mogą wchodzić kobiety z innych krajów. W ubiegłym roku na czas mundialu w Rosji irańskie kobiety mogły wchodzić na stadion w Teheranie, by oglądać mecze na telebimach. FIFA podała w osobnym oświadczeniu, że zmiany mają dotyczyć także meczów ligowych.