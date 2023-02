Lionel Messi wybrany Piłkarzem Roku FIFA

Nagrody przyznawano za piłkarskie osiągnięcia w okresie od 8 sierpnia 2021 do 18 grudnia 2022 roku. Ceremonię zorganizowano dopiero pod koniec lutego z uwagi na mistrzostwa świata w Katarze, które po raz pierwszy odbywały w listopadzie i grudniu. Polski ampfutbolista triumfuje. Dostał Nagrodę za Bramkę Roku w plebiscycie FIFA Reprezentant... czytaj dalej »

Messi poza zasięgiem

Messi o najbardziej prestiżowe wyróżnienie na tegorocznej gali FIFA rywalizował z królem strzelców ostatniego mundialu i jednocześnie swoim klubowym kolegą z Paris Saint-Germain Francuzem Kylianem Mbappe oraz jego rodakiem Karimem Benzemą z Realu Madryt. Argentyńczyk jeszcze przed ogłoszeniem wyników był jednak zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. W grudniu w wielkim stylu poprowadził kolegów z reprezentacji do mistrzostwa świata i został uznany najlepszym piłkarzem imprezy w Katarze.

Przewidywania te potwierdziły się podczas poniedziałkowej ceremonii w Paryżu. Messi zostawił w pokonanym polu obu Francuzów, w tym zdobywcę Złotej Piłki 2022, czyli Benzemę. Warto przypomnieć, że nagrody w ostatnim plebiscycie magazynu "France Football" wygranym przez napastnika Realu Madryt rozdano przed katarskim mundialem.

Źródło: Getty Images Gianni Infantino nie szczędził braw Lionelowi Messiemu

Lewandowski, który wygrywał nagrodę FIFA The Best w dwóch poprzednich edycjach, był na liście 14 nominowanych piłkarzy obecnego plebiscytu, lecz odpadł z rywalizacji po ogłoszeniu finalistów.

Oprócz Messiego wyróżnienia otrzymali również inni przedstawiciele drużyny mistrzów świata. Lionel Scaloni odebrał statuetkę dla najlepszego trenera roku, Emiliano Martineza wybrano Bramkarzem Roku, a do tego doceniono też kibiców Argentyny.



#TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023





Oleksy z golem roku

Brak Lewandowskiego w najlepszej trójce najlepszych piłkarzy oraz drużynie roku w pełni zrekompensował polskim kibicom Marcin Oleksy, zdobywając niespodziewanie Nagrodę za Bramkę Roku im. Ferenca Puskasa. Już sama nominacja dla reprezentanta Polski w amp futbolu, który stracił nogę w wypadku, uznawana była za ogromne wyróżnienie.

Na gali w Paryżu pokonał on takie sławy światowego futbolu jak Brazylijczyk Richarlison i Francuz Dimitri Payet. Polak został wyróżniony za gola dla Warty Poznań w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów, gdy trafił do siatki efektownymi nożycami.



The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!



...and what a goal it was pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Wyniki plebiscytu FIFA The Best 2022 we wszystkich kategoriach:

Piłkarz Roku - Lionel Messi (Argentyna/Paris Saint-Germain);

Piłkarka Roku - Alexia Putellas (Hiszpania/FC Barcelona)

Bramkarz Roku - Emiliano Martinez (Argentyna/Aston Villa);

Bramkarka Roku - Mary Earps (Anglia/Manchester United);

Trener Roku - Lionel Scaloni (Argentyna/reprezentacja Argentyny);

Trenerka Roku - Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Anglii);

Drużyna Roku Mężczyzn - Thibaut Courtois, Joao Cancelo, Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Casemiro, Kevin De Bruyne, Luka Modrić, Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Erling Haaland;

Źródło: Getty Images Drużyna Roku 2022 w plebiscycie FIFA

Drużyna Roku Kobiet - Christiane Endler, Lucy Bronze, Maria Leon, Wendie Renard, Leah Williamson, Lena Oberdorf, Alexia Putellas, Keira Walsh, Sam Kerr, Beth Mead, Alex Morgan;

Nagroda FIFA im. Ferenca Puskasa - Marcin Oleksy (Warta Poznań/Polska);

FIFA Fair Play - Luka Lochoshvili (Gruzja/Cremonese);

Kibice Roku FIFA - fani reprezentacji Argentyny