Były szef FIFA domaga się zawieszenia obecnego. "Sprawa jest prosta"

21. 12 | Publicysta sportowy Andrzej Person i redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego" Michał Pol komentowali w programie "Fakty po Faktach" poniedziałkowe zawieszenie Seppa Blattera i Michela Platiniego. Obaj są zgodni: dla tego pierwszego oznacza to koniec przygody z futbolem. - Blatter żył jak satrapa, a problemem każdego satrapy jest to, że zrobi wszystko, aby jego kadencja trwała w nieskończoność - mówił Pol.

W czwartek ogłoszono, iż prokurator specjalny Stefan Keller, wyznaczony do zbadania kontaktów między Infantino a prokuratorem generalnym Szwajcarii Michaelem Lauberem, wszczął postępowanie karne przeciw 50-letniemu szefowi światowej federacji.

Przeciwko Blatterowi również toczy się śledztwo w Szwajcarii, ale na razie nie ogłoszono żadnych konkretnych ustaleń prokuratury w jego sprawie. Co więcej, sam zainteresowany nie ma żadnych oporów, aby komentować sytuację innych.

- Sprawa jest prosta. Teraz postępowanie musi też rozpocząć Komisja Etyki, która powinna zawiesić Gianniego Infantino - powiedział były prezydent FIFA, cytowany przez niemiecką agencję dpa.

Podstawą do wszczęcia postępowania są potajemne spotkania w 2016 i 2017 roku z udziałem Infantino i Laubera, kierującego do niedawna śledztwem dotyczącym korupcji w FIFA. Jak podano w czwartkowym komunikacie, Keller uważa, że istnieją znamiona, iż doszło w związku z nimi do popełnienia przestępstwa.

"Infantino nie łamał prawa"

- Wszyscy dobrze pamiętają, w jakim miejscu była FIFA w 2015 roku i jak nieodzowna była interwencja sądu, aby przywrócić zaufanie do tej organizacji. Jako prezydent FIFA od samego początku obrałem za cel pomoc władzom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości. Działacze spotykali się z prokuratorami na całym świecie właśnie z tego powodu. Dzięki współpracy FIFA niektórzy usłyszeli zarzuty i wyroki, szczególnie w USA, gdzie skazano ponad 40 osób. Podtrzymuję swoje pełne wsparcie dla działań organów sprawiedliwości, a FIFA dalej będzie współpracować ze szwajcarskimi władzami - skomentował Infantino, cytowany w wydanym przez FIFA oświadczeniu.

Dodał, że nie widzi nic niezwykłego w swoim spotkaniu z prokuratorem generalnym.

- To rozsądne i całkowicie legalne. To nie jest złamanie żadnego prawa. Wręcz przeciwnie, to też należy do obowiązków prezydenta FIFA - zaznaczył.

Źródło: Getty Images Prezydent FIFA Gianni Infantino

Brudna gra

Infantino kieruje światową federacją od lutego 2016 roku. Zastąpił właśnie Blattera, który pod koniec 2015 roku został zawieszony przez Komisję Etyki na 90 dni, a następnie odsunięty od wszelkiej działalności piłkarskiej na sześć lat (pierwotnie osiem, ale karę skrócono).

Afera FIFA ciągnie się od 2015 roku. Wówczas w hotelu w Zurychu zatrzymano grupę prominentnych działaczy piłkarskiej centrali, którzy przyjechali na Kongres FIFA. Zarzucono im przyjęcie korzyści finansowych w zamian za głosowanie m.in. na gospodarzy turniejów czy podpisywanie umów z nabywcami praw telewizyjnych i marketingowych.

W wyniku wewnętrznego dochodzenia Komisji Etyki FIFA posadę stracili m.in. Blatter, sekretarz generalny Jerome Valcke czy szef Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Michel Platini.