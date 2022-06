FIFA na dłużej zawiesza kontrakty w Rosji i Ukrainie

"Biuro Rady FIFA podjęło decyzję o przedłużeniu terminu stosowania tymczasowych zasad zatrudnienia ustanowionych w regulaminie statusu i transferu zawodników (RSTJ) w celu zapewnienia konkretnej pomocy zawodnikom, trenerom i klubom ponoszącym konsekwencje wojny na Ukrainie" - głosi oświadczenie piłkarskiej centrali.



Ta decyzja jest następstwem zmian w regulaminie RSTJ przyjętych przez FIFA 7 marca i 16 marca.

