FIFA odrzuciła apelację w sprawie tożsamości piłkarza. Ekwador zostaje na mundialu

FIFA tym samym podtrzymała swoją decyzję z czerwca, gdy odrzuciła protest Chile. Teraz Chilijczykom pozostaje już tylko odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS).

Zarzuty odrzucone

PZPN pokazał koszulki reprezentacji na mundial Wiadomo już, w... czytaj dalej » Chilijczycy zarzucają, że piłkarz został uprawniony do gry na podstawie fałszywego paszportu i aktu urodzenia. Utrzymują, że mają dowody na to, iż Castillo urodził się w kolumbijskim Tumac w 1995 roku, a nie w ekwadorskim mieście Playas trzy lata później.



FIFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne zarówno przeciwko Ekwadorowi, jak i samemu zawodnikowi. Zarzuty zostały jednak oddalone.



23-letni Byron Castillo rozegrał osiem meczów w eliminacjach MŚ. Zespół trenera Gustava Alfara zdobył 14 punktów. Ekwador zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach, ostatnie gwarantujące bezpośredni awans do turnieju.



Na piątym miejscu zostało sklasyfikowane Peru (2 pkt mniej). Szósta Kolumbia straciła do Ekwadoru trzy punkty, a siódme Chile aż siedem.



Mistrzostwa świata odbędą w Katarze i potrwają od 21 listopada do 18 grudnia.



Ekwador w grupie A zmierzy się z gospodarzami - Katarem, Holandią i Senegalem.