Kolejne trafienie reprezentanta Polski. Potwierdził świetny sezon

Sebastian Szymański to lider Feyenoordu

Szymański, który grał do końca pierwszej połowy, trafił do siatki rywali w 15. minucie, dając gospodarzom prowadzenie 1:0.

Wówczas wykazał się doskonałą orientacją w polu karnym, gdy w swoim stylu, bez przyjęcia, zamknął płaskie podanie Marcusa Pedersena z prawego skrzydła.

To jego dziewiąta bramka w rozgrywkach.



SEBASTIAN SZYMAŃSKI OPENS THE SCORING!!! MARCUS HOLMGREN PEDERSEN (2000) WITH THE ASSIST!!!

Spora przewaga w tabeli

Polski piłkarz jest wypożyczony do holenderskiego klubu z Dynama Moskwa.

Feyenoord prowadzi w tabeli z dorobkiem 73 punktów i przewagą ośmiu nad wiceliderem - PSV Eindhoven. Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery kolejki.