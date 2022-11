Lewa stopa na wagę złota. Kadrowicz w znakomitej formie przed mundialem

Video: tvn24

Sebastian Szymański po meczu z Macedonią Północną

14.10.2019 l W kadrze jest najmłodszy, ale o kompleksach nie ma mowy. Sebastian Szymański to jeden z największych wygranych październikowych meczów i zapracował na zaufanie kolegów na tyle, że to właśnie on, a nie Robert Lewandowski, strzelał z jednego z rzutów wolnych w niedzielnym meczu z Macedonią Północną.

