"Mam coś bardzo ważnego do przekazania". Fernando Torres kończy karierę

"Mam coś bardzo ważnego do przekazania. Po osiemnastu ekscytujących latach nadszedł czas, żeby zakończyć piłkarska karierę" - oświadczył w piątek Torres, zamieszczając przy tym krótkie nagranie wideo.



Dodał, że więcej ujawni na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej 23 czerwca w Tokio.

Japoński kierunek

35-letni Hiszpan ostatnio grał w japońskim klubie Sagan Tosu, do którego trafił latem zeszłego roku z Atletico Madryt.