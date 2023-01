Fernando Santos zaprezentowany. "Stać nas na najlepszego trenera"

68-letni szkoleniowiec przyleciał do Warszawy w poniedziałek i do wieczora prowadził rozmowy z Kuleszą. Prezes PZPN zamieścił wówczas wspólne zdjęcie z pochodzącym z Lizbony trenerem i podpisem: "Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym", potwierdzając w ten sposób swój wybór.

We wtorek zaprezentował go w domu reprezentacji Polski.

PIERWSZA KONFERENCJA NOWEGO SELEKCJONERA POLAKÓW. RELACJA>>>>

Kulesza: stać nas na najlepszego trenera

- Ostatnie dni były dosyć burzliwe. Poświęciliśmy dużo pracy, to był trudny wybór. W końcu dotarliśmy do celu. Stać nas na wybór najlepszego selekcjonera, który jest aktualnie możliwy - oznajmił prezes PZPN.

Nowy selekcjoner będzie mieszkał w Warszawie.

- Przeprowadza się tu na stałe z całą rodziną. Będzie pomagał w programie szkolenia młodzieży, co jest dla nas bardzo istotne – zaznaczył Kulesza. - Wierzę, że wniesie bardzo dużo dobrego nie tylko do naszej reprezentacji, ale również całej polskiej piłki.

Nie chciał ujawnić, ile osób decydowało o wyborze nowego opiekuna kadry.

- Chcieliśmy trenera, który ma w swoim bagażu sukcesy i prowadził już reprezentację - dodał szef PZPN.

Nieoficjalnie nowy selekcjoner będzie zarabiał ok. 2 mln euro rocznie, cztery razy więcej niż jego poprzednik Czesław Michniewicz.

Oglądasz Wideo: tvn24 Fernando Santos trenerem reprezentacji Polski

Później na scenę wszedł bohater dnia.

- Od dzisiaj jestem Polakiem. Będę mieszkał w Warszawie, chcę dobrze poznać kulturę, kraj, to jest dla mnie kluczowe. Bardzo ważny jest dla mnie również kontakt z dziennikarzami. Praktycznie czujemy się już jak w domu - zaczął Fernando Santos, który przywitał się po polsku.

Oglądasz Wideo: tvn24 Fernando Santos przywitał się po polsku

Później Portugalczyk przedstawił cele, jakie przed nim postawiono.

- Musimy stworzyć nawyki, nowe rutyny. Daję wam słowo, że będę pracował w sposób ambitny. Bez zawodników nie ma selekcjonerów, bez selekcjonera nie ma też zawodników. Liczę na wsparcie wszystkich Polaków, liczę na prasę i media. Mam wielkie ambicje i jestem przekonany, że będziemy wspólnie ciężko pracować, by przynieść radość wszystkim Polakom. Jednak sukces wymaga ciężkiej pracy - zapowiedział.

"Santos będzie dla Lewandowskiego odpowiednim partnerem i autorytetem" Portugalski... czytaj dalej »

Doświadczony i utytułowany

Santosowi doświadczenia w pracach z drużynami narodowymi nie brakuje. Najpierw w latach 2010-2014 prowadził reprezentację Grecji, z którą nie tylko awansował na mistrzostwa Europy w 2012 roku i mistrzostwa świata dwa lata później, ale wyszedł też z grupy na obu tych turniejach.

Przez ostatnie osiem lat był selekcjonerem Portugalczyków. Z Cristiano Ronaldo i spółką zdobył mistrzostwo Europy we Francji w 2016 roku, a w sezonie 2018/19 tytuł mistrza Ligi Narodów UEFA. Z zespołem Portugalii rozstał się po ubiegłorocznych mistrzostwach w Katarze, w których prowadzony przez niego zespół dotarł do ćwierćfinału (odpadł z Marokiem).

Kiedy debiut nowego selekcjonera?

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje 24 marca. Biało-Czerwoni rozpoczną wówczas eliminacje mistrzostw Europy - z Czechami na wyjeździe. Trzy dni później spotkają się u siebie z Albanią. W tej stawce są także niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia. Pierwszym celem nowego selekcjonera będzie właśnie awans na niemiecki turniej.