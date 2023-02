Pracowity weekend dla Fernando Santosa. Pojawi się na meczach ekstraklasy

Santos podpisał kontrakt z PZPN kilka tygodni temu, następnie udał się do Portugalii, aby w końcu we wtorek wrócić do Warszawy i na dobre zacząć w roli trenera Biało-Czerwonych przygotowania do meczów eliminacji mistrzostw Europy.

Fernando Santos dotarł do Warszawy. W czwartek czeka go ważne spotkanie Fernando Santos... czytaj dalej » W czwartek czeka go spotkanie w siedzibie związku, podczas którego zapaść mają decyzje, co do skompletowania sztabu szkoleniowego.

Weekend z ekstaklasą

Pierwszym sprawdzianem dla Portugalczyka i jego kadry będą marcowe starcia eliminacji. Pracę zaczyna więc od selekcji. W ten weekend Santosa będzie można zobaczyć na meczach z udziałem kandydatów do gry. Pierwsze kroki selekcjoner skieruje na mecze ekstraklasy, o czym informuje Kulesza.

"Trener Fernando Santos jest już w Polsce i od razu zabiera się do pracy. W najbliższej kolejce

obejrzy z trybun trzy mecze: Lechia - Widzew, Wisła Płock - Lech, Legia - Cracovia" - zapowiedział na Twitterze prezes PZPN, Cezary Kulesza.



Nie wiadomo, czy wizyty na spotkaniach ekstraklasy mają być stałym punktem w kalendarzu Santosa. Warto jednak wspomnieć, że rzadkim gościem na polskich stadionach był jego rodak Pauolo Sousa, który prowadził naszą kadrę podczas Euro 2020. Za unikanie wspomnianych wizyt był krytykowany.

Na początek Czechy, potem Albania

Polacy zaczną eliminacje 24 marca od wyjazdowego meczu w Pradze z Czechami. Trzy dni później zagrają z Albanią. Lokalizacja drugiego spotkania jest na razie nieznana. W grupie rywalami Biało-Czerwonych będą jeszcze Mołdawia i Wyspy Owcze. Euro odbędzie się w Niemczech.