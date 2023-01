Portugalskie media: długi kontrakt Fernando Santosa, Polak w sztabie

Fernando Santos zostanie ogłoszony we wtorek selekcjonerem reprezentacji Polski

Prezes PZPN potwierdził. Fernando Santos nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski We wtorek miało... czytaj dalej » Według wydawanego w portugalskiej stolicy dziennika "A Bola" w sztabie reprezentacji Polski znajdzie się kilku byłych współpracowników Santosa, m.in. Joao Carlos Costa, Ricardo Santos oraz Justino.

W skład ekipy trenerskiej dowodzonej przez Santosa ma, zdaniem portugalskiej gazety, wejść również były obrońca reprezentacji Polski Łukasz Piszczek.

"Fernando Santos zobowiązał się do pracy z reprezentacją Polski na najbliższe cztery lata. Do jego obowiązków miałoby też należeć wyszukiwanie oraz rozwój talentów w młodszych zespołach" – napisał dziennik "A Bola” o szczegółach kontraktu.

Nieoficjalnie nowy selekcjoner ma zarobić w Polsce ok. 2 mln euro, to cztery razy więcej od pensji pobieranej przez jego poprzednika Czesława Michniewicza.

Źródło: Newspix Łukasz Piszczek to były reprezentant Polski

Cel: awans do Euro 2024

Pierwszym zadaniem dla Santosa będzie zakwalifikowanie się z Polską na piłkarskie mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech w 2024 r.



68-letni Santos, pracujący z reprezentacją Portugalii do grudnia przez osiem lat, poprowadził kadrę tego kraju do największego sukcesu w historii, jakim był triumf w mistrzostwach Europy we Francji w 2016 r. Z kolei w sezonie 2018/19 zdobył ze swoimi podopiecznymi tytuł mistrza Ligi Narodów UEFA.



Szkoleniowiec trenował w przeszłości m.in. FC Porto, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, a także lizboński Sporting i Benficę. W latach 2010-2014 Fernando Santos był selekcjonerem drużyny narodowej Grecji.