Portugalski trener wylądował w Warszawie. Czy będzie prowadził Polaków?

Saga związana z wyborem nowego selekcjonera wkrótce będzie miała swój oficjalny finał. Kibice czekają już na wtorkowe ogłoszenie następcy Czesława Michniewicza. We wtorek odbędzie się jego prezentacja na PGE Narodowym.

Za faworyta do zastąpienia Michniewicza uchodził do niedawna Portugalczyk Bento. Zwłaszcza w jego kraju nie brakowało medialnych doniesień łączących 54-latka z polską kadrą.

Sport.pl poinformował jednak w poniedziałek, że do Polski przyleciał inny Portugalczyk Fernando Santos. Przedstawiono też jego zdjęcie z lotniska w Warszawie. Czy to zatem on poprowadzi Biało-Czerwonych?

Portugalski sportowy dziennik "Record" uważa, że tak właśnie będzie. "Umowa zawarta: Fernando Santos przejmie reprezentację Polski" - czytamy w artykule internetowego wydania.

O negocjacjach 68-latka z PZPN poinformował też doskonale orientujący się w kwestiach piłkarskiego rynku transferowego Fabrizio Romano.

"Polska coraz bliżej porozumienia w sprawie zatrudnienia Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2026 roku. W tej chwili omawiane są ostatnie szczegóły" - napisał.



Największym sukcesem Santosa było doprowadzenie Cristiano Ronaldo i spółki do mistrzostwa Europy w 2016 roku. Po drodze Portugalczycy pokonali między innymi Polskę.