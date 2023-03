Santos: nic nie poszło zgodnie po naszej myśli

To nie był udany debiut Santosa w roli selekcjonera Polaków

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

Biało-Czerwoni z dużymi nadziejami przystępowali do pierwszego spotkania w eliminacjach przyszłorocznych mistrzostw Europy, ale już po trzech minutach przegrywali 0:2. Najpierw, w 27. sekundzie, po wyrzucie z autu najwyżej do piłki wyskoczył Ladislav Krejci i wprawił w euforię większość kibiców, a chwilę później prowadzenie Czechów podwyższył Tomas Cvancara. Gdy w 64. minucie na 3:0 trafił Jan Kuchta, stało się jasne, że Polacy wrócą z Pragi bez punktów.

Honor w końcówce uratował Damian Szymański.

- Przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie Czech, która zasłużyła na to zwycięstwo. Nic nie poszło zgodnie po naszej myśli, tak jak sobie to wyobrażaliśmy. Ale kiedy w pierwszych minutach traci się dwa gole, ciężko jest zrozumieć pozostałe aspekty gry - przyznał na konferencji prasowej Santos.

Portugalczyk dokonał czterech zmian w porównaniu do ostatniego meczu kadry z Francją na mundialu w Katarze, jeszcze za kadencji Czesława Michniewicza.

- Ja biorę odpowiedzialność, to były moje wybory. Zawodnicy próbowali, starali się, ale nie zawsze zachowywali się odpowiednio. Musimy poprawić wiele rzeczy, ułożyć pewne rzeczy w głowie - podkreślił Santos.

Przede wszystkim miał pretensje o nieudany początek. - To, co mnie zaskoczyło, to pierwsze minuty. Analizowaliśmy, wiedzieliśmy, że Czesi tak grają i nagle zostaliśmy zaskoczeni taką akcją - zaznaczył selekcjoner Biało-Czerwonych.

- Kiedy nie posiadaliśmy piłki, nasz rywal nakładał pressing bardzo szybko. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie mogliśmy strzelić gola kontaktowego. Kiedy mieliśmy piłkę, mieliśmy dobre fragmenty, ale przez większość spotkania nie wyglądało to dobrze - dodał.

Przed Polakami poniedziałkowy mecz z Albanią na PGE Narodowym. - Drużyna musi uwierzyć w siebie, musimy podnieść głowę. Mecz z Albanią będzie bardzo ważny. Analiza na gorąco jest bardzo skomplikowana, muszę bardzo uważnie obejrzeć spotkanie - skwitował Santos.

Źródło: PAP/Leszek Szymański To nie był udany debiut Santosa w roli selekcjonera Polaków

Czechy - Polska 3:1 (2:0)

Ladislav Krejci (1), Tomas Cvancara (3), Jan Kuchta (64) - Damian Szymański (87).



Żółte kartki: Czechy - Tomas Soucek, Jakub Brabec.

Sędzia: Anastassios Sidiropoulos (Grecja). Widzów: 19 tys.



Czechy: Jiri Pavlenka - Tomas Holes, Jakub Brabec, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal (70. David Doudera), Alex Kral, Tomas Soucek, David Jurasek (89. Jaroslav Zeleny) - Tomas Cvancara (65. Mojmir Chytil), Adam Hlozek (89. Vaclav Cerny), Jan Kuchta (70. Antonin Barak).



Polska: Wojciech Szczęsny - Matty Cash (9. Robert Gumny), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Karbownik (46. Michał Skóraś) - Sebastian Szymański (65. Nicola Zalewski), Krystian Bielik (46. Karol Świderski), Piotr Zieliński, Karol Linetty (77. Damian Szymański), Przemysław Frankowski - Robert Lewandowski.