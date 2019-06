Nieuleczalnie chory piłkarz żegna się z kibicami. "To dla mnie bardzo trudne"

42-letni dziś Ricksen o dramatycznej diagnozie dowiedział się w październiku 2013 roku. Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to choroba neurologiczna, powodująca całkowity paraliż ciała. Wciąż jest nieuleczalna.



Holender przebywa obecnie w Hospicjum św. Andrzeja w Airdrie. Jest bardzo wychudzony, przykuty do łóżka, porozumiewa się za pomocą syntezatora mowy.



- Cześć, organizuję specjalną noc 28 czerwca. To dla mnie bardzo trudne, ale będzie to moja ostatnia noc z wami. Przyjdź i spraw, żeby była niezapomniana. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce, Fernando - wyznał Ricksen. Nagranie z jego udziałem zostało opublikowane w mediach społecznościowych.



With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 czerwca 2019

Zdobywał trofea

Wydarzenie, które odbędzie się w jednym z hoteli w Glasgow, połączone będzie ze zbiórką pieniędzy na walkę z ALS. Ricksen w 2016 roku założył fundację, która zajmuje się tym na co dzień.



Podczas kariery piłkarskiej grał m.in. w AZ Alkmaar oraz w Glasgow Rangers, gdzie został legendą. Przez sześć lat wywalczył ze szkockim klubem po dwa mistrzostwa i puchary krajowe. Następnie trafił do Zenita Sankt Petersburg, z którym zdobył Puchar UEFA, pokonując w finale w 2008 roku ekipę Rangersów. W reprezentacji Holandii wystąpił 12 razy.