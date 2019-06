Real nie zwalnia tempa na rynku transferowym. 48 mln za bocznego obrońcę

Mendy był zawodnikiem Olympique Lyon od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się tam z Le Havre. Od tego czasu jego kariera zaczęła nabierać tempa - w 2018 zadebiutował w drużynie narodowej, a w tym roku dwukrotnie wystąpił spotkaniach eliminacji do mistrzostw Europy.

W zespole z Madrytu Francuz wzmocni rywalizację na lewej stronie defensywy. W poprzednich rozgrywkach występowali tam doświadczony Brazylijczyk Marcelo oraz wychowanek Realu Sergio Reguilon. Pierwszy z wymienionych od dłuższego czasu nosi się jednak z zamiarem opuszczenia zespołu i według doniesień mediów chciałby dołączyć do Cristiano Ronaldo w Juventusie.

Mendy z powodzeniem radzi sobie zarówno na boku obrony, jak i pomocy. W lidze francuskiej słynął m.in. ze skutecznych dryblingów. Z Królewskimi związał się sześcioletnim kontraktem. Prezentacja nowego piłkarza odbędzie się za tydzień w środę.



Ferland Mendy: Of the 70 players to attempt 50 or more dribbles, Mendy has a better dribble success rate (75.7%) than any other player in Ligue 1 this season



Kosztowna przebudowa

To kolejny zakup Realu, do którego po serii niepowodzeń w ostatnich rozgrywkach w marcu powrócił trener Zinedine Zidane. W latach 2016-18 Francuz zdobył z tym klubem dziewięć trofeów, w tym trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Wcześniej stołeczna ekipa sprowadziła Belga Edena Hazarda z Chelsea Londyn za kwotę szacowaną na 100 mln euro, Serba Lukę Jovica z Eintrachtu Frankfurt za 60 mln euro oraz dwóch Brazylijczyków: obrońcę Edera Militao z FC Porto za 50 mln euro i utalentowanego nastolatka Rodrygo z Santosu za 45 mln euro.