Piłkarz Realu jak Suarez na mundialu. "To nie przypadek, że wywodzi się z Urugwaju"

Przy stanie 0:0 i w 115. minucie niedzielnego meczu z piłką pędził Alvaro Morata. Napastnik Atletico zbliżał się do pola karnego rywali, przed oczami miał tylko bramkarza Realu Thibaut Courtoisa. Ale nie zdążył strzelić, wślizgiem powalił go Valverde. Sędzia Jose Sanchez nie miał wyjścia - ukarał tego drugiego czerwoną kartką.



To nie ostudziło wściekłych zawodników Atletico. Oni doskonale wiedzieli, że Morata mógł przesądzić o ich zwycięstwie. Doszło do przepychanek, posypały się żółte kartki. Trener Diego Simeone nerwowo spacerował przy linii bocznej, a schodzącego z boiska Valverde poklepał po głowie.



Gonisz Álvaro Moratę wychodzącego sam na sam z Thibaut Courtois...



Jaką decyzję podjąłbyś na miejscu Federico Valverde? Czy to on jest bohaterem finału Superpucharu Hiszpanii? #lazabawapic.twitter.com/Bxp8vrGUeR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 12, 2020

"Chamski faul"

Gole do końca dogrywki nie padły. Mecz rozstrzygnęły rzuty karne, które bezbłędnie wykonywali Królewscy, wygrywając 4-1 (w ekipie Atletico nie trafili Saul i Thomas).



Brak skuteczności w serii jedenastek to jedno. Według Simeone jego zespół przegrał właśnie w dogrywce.



- Valverde wygrał Realowi mecz w tej akcji. To był najważniejszy moment. Powiedziałem mu: "nie martw się, każdy zrobiłby to samo na twoim miejscu" - przyznał już po wszystkim argentyński trener.

Źródło: Getty Images Federico Valverde fauluje Alvaro Moratę

- To był chamski faul, ale coś takiego trzeba było zrobić w tym momencie. Swoje zadanie dobrze wykonał - bronił swojego piłkarza Zinedine Zidane, szkoleniowiec Realu.



- To był chamski faul, ale coś takiego trzeba było zrobić w tym momencie. Swoje zadanie dobrze wykonał - bronił swojego piłkarza Zinedine Zidane, szkoleniowiec Realu.

A Valverde? Mimo zachowania godzącego w ducha rywalizacji fair play został wybrany najlepszym zawodnikiem finału. - Wszyscy to widzieli. Oczywiście nie należy robić takich rzeczy, ale tylko to mi pozostawało. Morata był bardzo szybki. Przeprosiłem go za to, co zrobiłem - oświadczył pomocnik Królewskich.



Dziennikarze "Marki" w pomeczowych analizach nie mieli wątpliwości. "Jego akcja, świadoma czerwona kartka kosztem uniknięcia straty gola, przypomniała zachowanie Luisa Suareza z mistrzostw świata w 2010 roku" - napisali.



Urugwajczyk w ćwierćfinale turnieju przeciwko Ghanie zatrzymał ręką zmierzającą do pustej bramki piłkę. Gol, prawdopodobnie zwycięski, nie padł. Za to po chwili, w 122. minucie, rzutu karnego nie wykorzystał Asamoah Gyan. Suarez po czerwonej kartce cieszył się już w szatni. Powodów do radości miał później więcej, bo Urugwajczycy po serii jedenastek wyeliminowali afrykańską drużynę (4-2, po dogrywce było 1:1).



"To nie przypadek, że Valverde wywodzi się z Urugwaju" - dodała madrycka gazeta.

Źródło: Getty Images Ręka Luisa Suareza przeszła do historii MŚ

Nowa formuła

Real po raz jedenasty w historii sięgnął po Superpuchar Hiszpanii - pierwszy w turniejowej formule i w Arabii Saudyjskiej. Według miejscowych mediów Hiszpańska Federacja Piłkarska, która podpisała ze stroną arabską trzyletnią umowę, zarobi na organizacji imprezy rokrocznie 40 milionów euro.

Do 2017 roku zdobywcę Superpucharu Hiszpanii wyłaniał dwumecz z udziałem mistrza kraju i triumfatora Pucharu Króla. W 2018 roku odbyło się jedno spotkanie w marokańskim Tangerze.