Katastrofa Atletico. Nie zagra nawet w Lidze Europy

Sytuacja przed ostatnią kolejką w tej grupie była jasna. Awans do 1/8 finału zapewniły już sobie FC Brugge (10 pkt) i FC Porto (9). W ostatniej serii gier oba zespoły toczyły korespondencyjną walkę o pierwsze miejsce, odpowiednio z Bayerem Leverkusen (4 pkt) i Atletico Madryt (5).

Wyniki tych meczów zdecydować miały też, czy to niemiecki, czy hiszpański klub wystąpi w Lidze Europy. Obie ekipy w tym sezonie w swoich rodzimych ligach rozczarowują, więc chciały choć trochę się zrehabilitować.

Porto szybko ułożyło sobie mecz

Wygrana zespołu Diego Simeone na Estadio do Dragao dawała mu - niezależnie od wyniku meczu w Leverkusen - 3. miejsce w grupie. Rzeczywistość dla klubu z Madrytu okazała się jednak boleśniejsza. Od 5. minuty Atletico przegrywało bowiem po składnej akcji i golu Mehdiego Taremiego. Dla Irańczyka to już piąte trafienie w piątym meczu tego sezonu Ligi Mistrzów.

Źródło: EPA/ESTELA SILVA Taremi nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce

W 13. minucie mogło i powinno być już 2:0 dla Porto - stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał jednak Galeno. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. To, co wtedy nie udało się Brazylijczykowi, udało dziesięć minut później reprezentantowi Kanady Stephenowi Eustaquio, który pewnym strzałem pokonał Jana Oblaka. Galeno zaliczył przy tym trafieniu ładną asystę.

Jako że ekipa z Leverkusen miała lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Atletico, bezbramkowy remis, który wówczas utrzymywał się na BayArena (i utrzymał się do przerwy) premiował grą w Lidze Europy niemiecką drużynę.

Obraz gry w Porto nie uległ zmianie po przerwie. To gospodarze byli bliżej trzeciego trafienia aniżeli madrytczycy pierwszego. W 62. minucie swoją bramkę mógł zdobyć Evanilson, ale w świetnej sytuacji spudłował. Trener Simeone wprowadzał do gry kolejnych zawodników, jednak poprawy gry nie było.

Wprawdzie dopiero w czwartej doliczonej do podstawowego czasu przez sędziego minucie bramkarza Porto Diogo Costę samobójczym trafieniem pokonał Ivan Marcano, ale było już za późno, by wywieść choćby punkt.

Bez bramek w Niemczech

Przyjezdni mogli jedynie mieć nadzieję, że w Leverkusen gola strzelą Belgowie. Do ostatniego gwizdka jednak nic takiego nie miało miejsca. Skończyło się remisem 0:0 i w efekcie Atletico pierwszy raz w historii Ligi Mistrzów zajęło ostatnie, 4. miejsce w grupie.

W 2023 roku w Lidze Europy zagra trzeci w tabeli Bayer, a grupę B rzutem na taśmę wygrało Porto, które w 2. kolejce doznało u siebie klęski z ekipą z Bruggii 0:4. Mistrzom Belgii przypadła druga lokata.

Źródło: Getty Images Mignolet nie dał się pokonać, ale Bayer i tak zagra w Lidze Europy

Program wtorkowych meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

Liverpool - Napoli (godz. 21.00)

Rangers FC - Ajax Amsterdam (21.00)



grupa B

FC Porto - Atletico Madryt 2:1

Bayer Leverkusen - FC Brugge 0:0



grupa C

Bayern Monachium - Inter Mediolan (21.00)

Viktoria Pilzno - Barcelona (21.00)



grupa D

Sporting Lizbona - Eintracht Frankfurt (21.00)

Olympique Marsylia - Tottenham Hotspur (21.00)