FC Płaska Ziemia. Klub zmienia nazwę, żeby promować teorie spiskowe

Balompie (jeszcze) to mały, do tej pory niewyróżniający się niczym klub, jakich w Hiszpanii tysiące. Ma siedzibę w znajdującym się w aglomeracji madryckiej Mostoles, mieście podobnym do Getafe czy Leganes, które mają swoje kluby w Primera Division .

Niespodziewany gość na murawie. Argentyńczyk walczył nie tylko z rywalami Takich obrazków... czytaj dalej » Mostoles Balompie do sukcesów sąsiadów jednak daleko, choć się stara. W minionym sezonie z powodzeniem rywalizowało w Preferente, czyli na piątym poziomie rozgrywkowym. W 18-zespołowej grupie II zdobyło 62 punkty i z drugiego miejsca uzyskało promocję do czwartej ligi.

Awans zamierza uczcić w wyjątkowy sposób. Prezes klubu Javi Poves zapowiedział zmianę nazwy z oryginalnego hiszpańskiego Mostoles Balompie na angielskojęzyczne Flat Earth FC i nie wygląda na to, żeby to był performens.

Płaskoziemcy mają głos

- Jesteśmy profesjonalnym hiszpańskim klubem z czwartego poziomu rozgrywek. Zostaliśmy powołani do tego, żeby przemówić głosem milionów płaskoziemców i ludzi szukających odpowiedzi - wyjaśnił Poves w oficjalnym komunikacie. Nowemu klubowi przyświeca hasło: "Najtrudniej jest wyobrazić sobie rzeczywistość".

Słowa prezesa padają na podatny grunt, bo teoria spiskowa głosząca, że Ziemia jest płaska, ma wyznawców na całym świecie. Poves i jemu podobni od lat kwestionują dowody naukowe wskazujące na kulistość Ziemi. Jednym z argumentów podnoszonych przez płaskoziemców jest pochodząca z 1945 roku flaga ONZ z mapą Ziemi w odwzorowaniu azymutalnym.

Herb Flat Earth FC żywo odwołuje się do tej flagi - też przedstawia model płaskiej Ziemi z wieńcem z gałązek oliwnych. Hiszpański klub jest w pełni przygotowany na rebranding. Ma już koszulkę z emblematem Tercera Division, gdzie będzie grać w przyszłym sezonie, konta w mediach społecznościowych, a od soboty także stronę internetową, która odlicza czas do powołania do życia nowego klubu. Ma to się stać w piątek 5 lipca.



- Piłka to nożna to najpopularniejsza i najbardziej wpływowa dyscyplina sportu, dlatego założenie klubu poświęconego ruchowi zwolenników płaskiej Ziemi jest najlepszym sposobem na stałą obecność w mediach. Profesjonalne kluby są ściśle związane z krajem i miastem. Flat Earth FC to pierwszy klub piłkarski powiązany z ideą, a nie konkretnym miejscem - wyjaśnił motywy swojego działania prezes klubu, który wyrasta na sportowe centrum ruchu płaskoziemców.