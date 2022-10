"To być może najdziwniejsze zdjęcie, o które został poproszony Guardiola"

Poruszające słowa trenera Szachtara przed meczem z Realem. "Nie można nas zniszczyć" Spotkanie... czytaj dalej » We wtorkowy wieczór Manchester City zmierzy się na wyjeździe z FC Kopenhaga w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Dzień przed meczem odbyła się tradycyjna konferencja prasowa, która miała niezwykły przebieg.

Pep Guardiola zaskoczony prośbą dziennikarza

Gdy Guardiola zajął miejsce za stołem konferencyjnym, jeden z duńskich dziennikarzy, który na twarzy miał maseczkę, podszedł do niego i położył dyktafon.

Po chwili zagaił do trenera, prosząc go o zdjęcie. Zaskoczony prośbą dziennikarza Guardiola jakby się zawahał, ale po sekundzie się zgodził.

"To być może najdziwniejsze zdjęcie, o które został kiedykolwiek poproszony Guardiola" - skomentowała hiszpańska gazeta "Marca".



Come on, lad. There's a time and a place #UCLpic.twitter.com/peAEcjW4kr — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 10, 2022

W tabeli grupy G Manchester City jest liderem z kompletem zwycięstw (9 pkt). Druga jest Borussia Dortmund (6 pkt), która także we wtorek zmierzy się przed własną publicznością z Sevillą. Klub z Hiszpanii i FC Kopenhaga mają po jednym punkcie.

Przed tygodniem mistrzowie Anglii rozbili u siebie Duńczyków 5:0. Bramkarzem zespołu z Kopenhagi jest Kamil Grabara.