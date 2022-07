Niemcy nie chcą białoruskich klubów w europejskich rozgrywkach. "Sprzeczne z wartościami i całym sportem"

FC Koeln poinformował w czwartek, że wystosował do UEFA pismo, w którym domaga się zdyskwalifikowania białoruskich drużyn. Tym samym zespoły reprezentujące ten kraj zostałyby potraktowane identycznie jak rosyjskie, co według siódmej ekipy zeszłego sezonu Bundesligi byłoby odpowiednim rozwiązaniem. Prezes Bayernu szybko przywołał trenera do porządku. Poszło o transfer Lewandowskiego Trener Bayernu... czytaj dalej »

Niemcy szukają poparcia

"Zarząd i Dyrektorzy Zarządzający FC Koeln zdecydowanie potępiają otwarcie komunikowaną bliskość władz białoruskich wobec Rosji oraz zachowania związane z wojną w Ukrainie. Ogromne poparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez Białoruś jest sprzeczne nie tylko z wartościami FC Koeln, ale z całym sportem. Z tego powodu zarząd klubu zwrócił się do UEFA i prezydenta Aleksandra Ceferina o zastosowanie się do zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i usunięcie drużyn z Białorusi z rozgrywek UEFA, tak jak miało to miejsce w przypadku klubów rosyjskich" – poinformował niemiecki klub w komunikacie.

FC Koeln przekonuje również inne ekipy, aby poparły takie stanowisko.

"Zarząd klubu osobiście porozmawiał z prezesem Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) na temat tego stanowiska i jest w kontakcie z innymi drużynami, które również grają w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji, aby zyskać ich poparcie" - oznajmiono.



With a view over the political situation and the support for Russia from the Belarusian government in the invasion of Ukraine, #effzeh are asking UEFA to take decisive action and to remove the Belarusian teams from the UEFA Europa Conference League. https://t.co/xsYBUKVeJ3 — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) July 21, 2022





W trwających obecnie eliminacjach do Ligi Konferencji występują cztery zespoły z Białorusi - BATE Borysów, Dynamo Mińsk, FK Homel oraz Szachtior Soligorsk. Trzy ostatnie z nich w przypadku dojścia do ostatniej rundy kwalifikacji mogłyby zostać potencjalnymi rywalami FC Koeln.