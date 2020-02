Bayern jak walec. Lewandowski zaczął demolkę

Kibice w Kolonii ledwo wygodnie usiedli na krzesełkach, a już odebrano im ochotę do oglądania meczu.



Thiago Alcantara i Thomas Mueller popisowo i błyskawicznie rozegrali piłkę, ta dotarła do Lewandowskiego, a najlepszy strzelec Bundesligi huknął lewą nogą nie do obrony. Siatka cudem wytrzymała, a "Lewy" z 23 golami powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji strzelców Timo Wernerem do trzech trafień.



TERMINATOR! @lewy_official Z GOLEM JUŻ W 3. MINUCIE MECZU!



To wykończenie - klasa światowa, profeska! #BundesTAKpic.twitter.com/MYN1BR8rAv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 16, 2020





Nokaut

To był początek demonstracji niszczycielskiej siły ze strony mistrzów Niemiec. Za chwilę Mueller znów błysnął podaniem, tym razem do Kingsleya Comana i było 2:0. A wybiła dopiero piąta minuta!



Uskrzydlonemu Bayernowi było mało. Serge Gnabry ośmieszył dwóch obrońców i też dołożył gola od siebie. 3:0 po 12 minutach. Nokaut! Piłkarze FC Koeln wyglądali, jakby nie dojechali na mecz.

W 33. minucie FCB miał 10 oddanych strzałów, gospodarze - żadnego. Do końca pierwszej części po stronie Kolonii w dalszym ciągu straszyło zero. Goście podkręcili liczbę strzałów do 17, ale licznik goli stanął. Gnabry obił poprzeczkę, a Joshua Kimmich - po palcach Timo Horna - słupek.

W samej końcówce dwie kolejne okazje miał jeszcze Lewandowski. Najpierw zabrakło mu przyspieszenia i dał się wypchnąć z pola karnego przez Sebastiaana Bornauwa, a potem po rogu główkował tuż nad bramką.

Do przerwy utrzymywało się 3:0 dla Bayernu.

Źródło: Getty Images Serge Gnabry popisał się dubletem

Nie drażnij lwa

Nie wszyscy kibice zdążyli wrócić z toalety, gdy kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu drugiej połowy piłka niespodziewanie załopotała w siatce Bayernu. Sędzia wskazał na środek boiska, a Jhon Cordoba nieśmiało zaczął cieszyć się z gola. Monachijczycy mieli już wznawiać grę od środka, kiedy sędzia wskazał na słuchawkę. VAR i gola nie ma.

Cordoba miał wyjątkowego pecha tego popołudnia. Po chwili znów trafił do siatki i znów był spalony. Tym razem zamiast szkiełka VAR wystarczyło oko sędziego liniowego.

Jeszcze Manuel Neuer wygrał pojedynek z Markiem Uthem i dopiero wtedy rozregulowany w drugiej połowie Bayern się otrząsnął.

W 66. minucie dorobek strzelecki poprawił Gnabry, popisując się rewelacyjną indywidualną akcję.

Powtórki z jesieni (4:0 dla Bayernu) jednak nie było, bo w 70. minucie gola z dwóch metrów Neuerowi wcisnął Uth, broniąc honoru gospodarzy.

Źródło: Getty Images Piłka siatce FC Koeln. Tak w niedzielę było czterokrotnie

Bayern ma 46 punktów i o jeden wyprzedza ekipę RB Lipsk, która w sobotę wygrała u siebie z broniącym się przed spadkiem Werderem Brema 3:0.

Trzecie miejsce zajmuje Borussia Dortmund, która zgromadziła 42 punkty. W piątek BVB pokonała u siebie Eintracht Frankfurt 4:0, a jedną z bramek zdobył Łukasz Piszczek.

Wynik:

FC Koeln - Bayern Monachium 1:4 (0:3)

Gole: Uth (70.) - Lewandowski (3.), Coman (5.), Gnabry (12., 66.)

Mecze 22. kolejki:

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1

Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:3

SC Paderborn - Hertha Berlin 1:2

RB Lipsk - Werder Brema 3:0

Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3

Fortuna Duesseldorf - Borussia M'Gladbach 1:4

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0

niedziela

FSV Mainz - Schalke 04 Gelsenkirchen (18.00)