Rekordowy początek, ale Bayernowi mało. "Mogliśmy dobić do dziesięciu goli"

Kolończycy zupełnie nie radzą sobie z Bawarczykami. Ostatni raz pokonali ich dziewięć lat temu, a od tego czasu, wliczając niedzielne spotkanie, ponieśli jedenaście porażek i raz zremisowali. Bilans goli: 5-34.

"Kolonia zagrała w karnawałowych strojach, ale już po kilku minutach jej piłkarzom nie było do śmiechu" - tak niedzielne spotkanie opisał na swojej stronie tygodnik "Kicker".

Rekordowy Mueller, rekordowy początek

Losy spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszym kwadransie. Na strzelenie pierwszego gola w meczu, a 23. w tym sezonie Bundesligi Robert Lewandowski potrzebował 128 sekund. Polak pokonał bramkarza gospodarzy silnym strzałem lewą nogą z ostrego kąta pod poprzeczkę. "Lewy" jest pierwszym piłkarzem w tym sezonie, który uzyskał 40 strzelonych goli dla klubu i kadry. A dopiero połowa lutego.

W piątej minucie na 2:0 podwyższył Kingsley Coman. Przy obu trafieniach decydujące podanie zanotował Thomas Mueller, który tym samym został pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który zaliczył 14 asyst w 22 kolejkach. Niemiec pobił swój osobisty rekord z sezonu 2017/18.



14 - Vorlagengeber @esmuellert_ ist der erste Spieler seit detaillierter Datenerfassung 2004/05, der an den ersten 22 Spieltagen einer #Bundesliga-Saison 14 Assists sammelt. Er stellt seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2017/18 ein. Lieferung. @FCBayern#KOEFCBpic.twitter.com/WWL94FDHEd — OptaFranz (@OptaFranz) February 16, 2020





A to nie był koniec osiągnięć mistrzów Niemiec. W 12. minucie na 3:0 trafił rozgrywający jubileuszowy, bo 50. występ dla Bayernu w Bundeslidze Serge Gnabry.

Ostatni raz tak udany początek ligowego meczu monachijska drużyna miała 20 stycznia 1973 roku. Wówczas wygrała 5:3 z Rot-Weiss Oberhausen. "Historyczny początek Bayernu" - odnotowano na stronie kanału Sport1.



3-0 - The 3-0 against 1. FC Köln is the earliest 3-0 lead @FCBayernEN has had in the #Bundesliga since January 20th 1973 (5-3 against Rot-Weiß Oberhausen). Jumpstart. #KOEFCBpic.twitter.com/jTYZC6evNr — OptaFranz (@OptaFranz) February 16, 2020

Do przerwy więcej goli już nie padło, ale bilans strzałów 18:1 na korzyść Bayernu mówi wszystko o dominacji przyjezdnych.

W drugiej połowie ekipa Hansiego Flicka spuściła nieco z tonu. Na czwartego gola w wykonaniu swojego zespołu kibice FCB musieli czekać do 66. minuty. Drugie trafienie dołożył Gnabry, który upodobał sobie spotkania z Kolonią. Ma już sześć ligowych bramek z tym zespołem.



6 - @FCBayern's Serge Gnabry erzielte gegen Köln 6 Tore - gegen kein anderes Team traf er in der #Bundesliga so häufig. Lieblingsgegner. #KOEFCBpic.twitter.com/CbuHcst5Ja — OptaFranz (@OptaFranz) February 16, 2020

Neuer spodziewał się więcej

Wynik ustalił kilka minut później Mark Uth. Skończyło się na 4:1 dla gości. W końcówce więcej okazji bramkowych mieli piłkarze FC Koeln. Manuel Neuer co rusz musiał ratować swój zespół z opresji.

- Spodziewałem się większego oporu ze strony drużyny kolońskiej. Mogliśmy dobić nawet do dziesięciu goli. W każdym razie na pewno więcej niż wskazuje wynik - stwierdził bramkarz reprezentacji Niemiec w rozmowie z niemiecką stacją Sky.

I dodał krytycznie: - Denerwuje mnie, że nie graliśmy w ten sam sposób, co w pierwszej połowie i nie utrudnialiśmy rywalom życia.

Źródło: Lars Baron/Bongarts/Getty Images Bayern szybko rozprawił się z Kolonią

Po 22 kolejkach Bayern ma 46 punktów i o jeden wyprzedza ekipę RB Lipsk, która w sobotę wygrała u siebie z broniącym się przed spadkiem Werderem Brema 3:0. Trzecie miejsce zajmuje Borussia Dortmund, która zgromadziła 42 punkty.

Wynik:

FC Koeln - Bayern Monachium 1:4 (0:3)

Gole: Uth (70.) - Lewandowski (3.), Coman (5.), Gnabry (12., 66.)

Mecze 22. kolejki:

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1

Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:3

SC Paderborn - Hertha Berlin 1:2

RB Lipsk - Werder Brema 3:0

Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3

Fortuna Duesseldorf - Borussia M'Gladbach 1:4

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0

FSV Mainz - Schalke 0:0