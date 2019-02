Męczarnie Barcelony. Punkt zawdzięcza bramkarzowi

Ostatnie dwa mecze – w lidze z Valencią (2:2) i w Pucharze Króla z Realem Madryt (1:1) - musiały odcisnąć piętno na piłkarzach FC Barcelona. W niedzielę na San Mames liderowi szło ciężko. Podopieczni Ernesto Valverde, który dzień wcześniej obchodził 55. urodziny, grali jak na zaciągniętym hamulcu, z trudem stwarzali groźne sytuacji. Ich rywale mieli z tym znacznie mniej problemów i do szatni powinni schodzi z przynajmniej jedną bramką na koncie.

Taki bramkarz to skarb

Gol przewrotką na początek, dobił Bale. Real przeskoczył Atletico Piłkarska wojna w... czytaj dalej » W dobrej dyspozycji znów był ter Stegen. Jak wyliczono już po starciu w Bilbao, Niemiec w sześciu ostatnich ligowych meczach swojej drużyny obronił aż 30 z 34 wszystkich strzałów, jakie poleciały w jego stronę.

W 17. minucie niedzielnego spotkania popisał się znakomitą interwencją po świetnym uderzeniu Markela Susaety zza pola karnego. 26-letni golkiper zatrzymał później efektowną próbę Raula Garcii. Ten sam zawodnik w końcówce pierwszej połowy w innej dogodnej sytuacji nie trafił w bramkę.

Athletic nie pokonał Barcelony w ligowym spotkaniu od grudnia 2013 roku. Postawa gospodarzy skłaniała do wniosku, że ci takiego zwycięstwa byli wyjątkowo spragnieni i czuli, że właśnie tego dnia może im się udać. Jednak nic takiego nie nastąpiło, choć w drugiej połowie szans do strzelenia goli nie brakowało.

Gorąco w końcówce

Mikel San José doskonale po godzinie gry uderzył z dystansu, a piłka minęła nieznacznie słupek. W Bramkarz zaskoczony z rzutu rożnego. Niewiarygodny gol w Pucharze Hiszpanii Takie bramki nie... czytaj dalej » końcówce bliski zdobycia bramki był Inaki Williams. Raz minimalnie chybił, a w drugiej sytuacji ponownie Barcę ratował ter Stegen. Niemiec dobrze ustawił się też przy kolejnej próbie Raula Garcii.

Goście w drugiej połowie praktycznie rywalom nie zagrażali i mecz zakończył się bez bramek. W ostatniej akcji kibicom Athleticu zrobiło się gorąco, bo arbiter poprosił asystenta wideo o sprawdzenie ewentualnego faulu na rzut karny dla drużyny z Katalonii, ale kiedy otrzymał informację, że nic nie było zakończył spotkanie. W 91. minucie czerwoną kartkę za drugą żółtą otrzymał De Marcos, prawy obrońca drużyny z Bilbao.

Dla Barcy to trzeci remis z rzędu we wszystkich rozgrywkach, w tym pierwszym bezbramkowy od lutego 2018 (Getafe). Z tego wyniku zadowolony jest drugi w tabeli Real Madryt, który dzięki sobotniej wygranej w derbach z Atletico odrobił do Barcy dwa punkty i traci ich sześć po 23 kolejkach.