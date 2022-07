Pierwszy mecz Barcelony przed sezonem. Nieskuteczny atak

Robert Lewandowski chce odejść z Bayernu do Barcelony

13.07 | Robert Lewandowski, który stara się o transfer do FC Barcelona, wznowił w środę treningi z Bayernem.

Lewandowski wrócił do treningów z Bayernem

Lewandowski wrócił do treningów z Bayernem

Anna Lewandowska też chce już wiedzieć. Wymowna odpowiedź na pytanie o Barcelonę Transfer Roberta... czytaj dalej » Mecz wzbudził ogromne zainteresowanie. Na mogącym pomieścić 3 tysiące kibiców stadionie miejskim w Olot pojawił się komplet publiczności.

W podstawowym składzie Dumy Katalonii wybiegli przede wszystkim zawodnicy występujący w Barcelonie B, ale nie zabrakło także piłkarzy z pierwszej drużyny, jak bramkarz Marc-Andre ter Stegen czy napastnik Pierre-Emerick Aubameyang.

Od pierwszej minuty zaprezentował się również nowy nabytek, pozyskany z AC Milan pomocnik Franck Kessie.

Pudła Aubameyanga

To właśnie reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej należał do najlepszych na boisku. Dobrze się ustawiał, często przejmował piłkę i celnie dogrywał do kolegów. Oprócz niego na pochwały zasłużył przede wszystkim grający w drużynie rezerw 20-letni środkowy pomocnik Nico.

Jedynego gola dla Barcelony strzelił w 28. minucie Aubameyang, ale jego występ był przeciętny. Gabończyk spokojnie mógł zdobyć przynajmniej dwie bramki więcej.

Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się remisem, albowiem w 45. minucie rzut karny wykorzystał Eloi Amagat.

Choć w drugiej odsłonie na murawie pojawili się m.in. Pedri, Ansu Fati czy doświadczony Miralem Pjanić, to Barcelona nie była w stanie powiększyć swojego dorobku.

Źródło: Getty Images Pierre-Emerick Aubameyang strzelił jedynego gola dla Barcelony

Mecze w USA już z Lewandowskim?

Kolejne mecze kataloński klub rozegra już w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbędą się główne przygotowania do sezonu. 20 lipca Blaugrana zmierzy się z Interem Miami, a kolejnymi rywalami będą: Real Madryt, Juventus i New York Red Bulls.

Nie można wykluczyć, że z zespołem do USA poleci Robert Lewandowski, albowiem Barcelona cały czas stara się pozyskać polskiego napastnika z Bayernu Monachium. Według hiszpańskich mediów, kwestia transferu powinna się rozstrzygnąć do najbliższej soboty. Tego dnia na Allianz Arena odbędzie się prezentacja kadry Bayernu. Do tej pory Bawarczycy odrzucali każdą ofertę za "Lewego".

UE Olot - FC Barcelona 1:1 (1:1)