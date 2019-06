Szachownica zamiast pasów. Barcelona w kontrowersyjnych koszulkach

Nowy projekt wyciekł do internetu w połowie marca. W mediach społecznościowych temat nowych koszulek Barcelony był chętnie komentowany i - co tu dużo mówić - wzór nie zyskał pozytywnych recenzji. Niektórzy uważali wręcz, że to najgorsza koszulka Barcy w historii.

W poniedziałek klub potwierdził, że szachownica rzeczywiście zastąpi pasy, a odbiór tego pomysłu zupełnie się nie zmienił.

Tylko Rakitić zadowolony

Pod oficjalnym tweetem prezentującym koszulki na koncie Barcelony fani prześcigali się w krytyce. Pojawiły się nawet głosy wzywające prezydenta Josepa Bartomeu do odejścia.

Inni zauważyli, że w nowym trykocie najlepiej będzie się czuć Ivan Rakitić. Pomocnik Barcy w koszulce z bardzo podobną szachownicą występuje w reprezentacji Chorwacji. Różnią się tylko kolory.

Zmiana dotyczy też umieszczenia żółtych i czerwonych pasów, nawiązujących do katalońskiej flagi. Zamiast, jak dotąd, z tyłu koszulki, pojawiły się z przodu.



Our new kit for the 2019/2020 season



Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019





Inspiracja w dzielnicy

Ramos nie odejdzie do Chin. "Chcę zakończyć karierę w Realu" Sensacje łączące... czytaj dalej » Stroje na sezon 2019/2020 Barcelona promuje hasłem "Talent przybiera różne kształty".

Wymiana sprzętu przed każdymi kolejnymi rozgrywkami to już marketingowa tradycja. Największe kluby napędzają w ten sposób sprzedażową machinę na całym świecie.

W komunikacie na oficjalnej stronie internetowej klub poinformował ponadto, że nowa koszulka "ma wyrażać pasję dla miasta". Inspiracją była charakterystyczna zabudowa w dzielnicy Eixample. Jednym z jej architektów był Antoni Gaudi. Przez przewodniki turystyczne dzielnica Eixample wskazywana jest jako jeden z ważniejszych punktów do odwiedzenia.

Koszulka będzie w oficjalnej sprzedaży od 4 czerwca. Pierwszy raz w historii w promocję zaangażowano sportowców ze wszystkich sekcji FC Barcelona, także piłki ręcznej, koszykówki czy futsalu.