Niechlubna seria Barcelony trwa

Katalończycy jechali na Allianz Arena z zamiarem przełamania monachijskiej klątwy. Dotychczas na sześć takich konfrontacji w Monachium w aż czterech wygrywali gospodarze, a tylko w dwóch padł wynik remisowy (ostatni raz w 2009 roku).

Zwłaszcza ostatnie mecze z monachijczykami były dla wicemistrza Hiszpanii wyjątkowo trudne.

W fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 Katalończycy przegrali dwukrotnie po 0:3 (Robert Lewandowski zdobył dwa gole w pierwszym z meczów), a jeszcze gorzej było w ćwierćfinale tych rozgrywek w 2020 roku, gdy Bawarczycy zwyciężyli 8:2 (jedna bramka Polaka).

Tym razem miało być inaczej. Zwłaszcza że klub dokonał latem wielu wzmocnień, świetnie wszedł w nowy sezon i dodatkowo w znakomitej formie jest Lewandowski. Komentatorzy z Hiszpanii wierzyli w możliwość zwycięstwa Dumy Katalonii. Przed meczem twierdzili, że Bayern będzie musiał zmierzyć się z Barceloną najsilniejszą od wielu lat, ekipą z dużym potencjałem, którą nazywają "bestią".

Zespół Xaviego Hernandeza mógł i powinien wywieźć z Monachium lepszy wynik, ale w pierwszej połowie sam Lewandowski nie wykorzystał przynajmniej trzech niezłych okazji, a po przerwie w słupek trafił Pedri. Dużo skuteczniejszy był Bayern. Po jednym ciosie zadali po przerwie Lucas Hernandez oraz Leroy Sane i skończyło się wynikiem 2:0.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BAYERN - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Według serwisu statystycznego Opta, Barcelona straciła aż 16 goli z ostatnich 30 celnych strzałów na bramkę w czterech meczach z Bayernem w Lidze Mistrzów.



16 - Barcelona have conceded 16 goals from the last 30 shots on target they have faced against Bayern Munich in the Champions League (four games). Terror. pic.twitter.com/a24o59PNJf — OptaJose (@OptaJose) September 13, 2022





Okazja do rewanżu 26 października na Camp Nou.

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge 0:4 (0:1)

Bayer Leverkusen - Atletico Madryt 2:0 (0:0)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2 (0:1)

Bayern Monachium - Barcelona 2:0 (0:0)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)