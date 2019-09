Barcelona odprawiła Villarreal, ale okupiła to kontuzją Messiego

Alarm w Barcelonie. Najwięcej straconych goli, najgorszy początek ligowy od 25 lat - Ta porażka... czytaj dalej » FC Barcelona nie ma za sobą wymarzonego startu w nowym sezonie Primera Division. Potwierdzają to liczby. Ostatni raz siedem punktów w pierwszych pięciu ligowych meczach Barca zdobyła w rozgrywkach 1994/1995. Do meczu z Villarrealem podpieczni Ernesto Valverde podchodzili z ósmej pozycji.

Kolejną statystyką potwierdzającą problemy mistrzów Hiszpanii jest ta dotycząca straconych goli. Jeśli chodzi o mecze ligowe to piłkarze Barcelony nie skończyli jeszcze żadnego bez straty bramki. Zresztą we wtorek dali sobie strzelić łącznie już dziesiątego gola w rozgrywkach. Tym razem tuż przed zejściem do siatki defensywę gospodarzy skarcił Santi Cazorla.

Nieporadność bramkarza

Pomocnik Villarrealu trafił do siatki strzałem zza pola karnego. Nie popisał się bramkarz Marc-Andre ter Stegen, który dość nieporadnie interweniował jedną ręką. Barcelona schodziła do szatni jednak prowadząc. Pierwszą bramkę dla drużyny z Camp Nou w szóstej minucie głową zdobył Antoine Griezmann z dośrodkowania z rzutu rożnego Messiego.

Messi triumfuje na gali, Ronaldo z książką na kanapie To już nie jest... czytaj dalej » Dla Argentyńczyka był to ligowy mecz numer 400 w podstawowym składzie Barcy. Spośród obcokrajowców w Primera Division więcej uzbierał tylko Brazylijczyk Donato (415). A po kwadransie było już 2:0, kiedy fenomenalnym strzałem z około 30 metrów trafił Arthur Melo.

Kontuzja Messiego

Druga połowa rozpoczęła się od niedobrych informacji dla gospodarzy. Na murawę nie wrócił Messi, który najprawdopodobniej doznał urazu mięśniowego w lewej nodze. To wielki pech lidera Barcelony, dla którego było to pierwsze spotkanie w wyjściowym składzie w tym sezonie. Wcześniej Messi nie był na to gotowy ze względu na powrót do zdrowia z powodu kontuzji.

Miejscowi kibice nie obejrzeli już żadnych goli, a powrót z Camp Nou miał zapewne słodko-gorzki smak. Z jednej strony należało być zadowolonym z wygranej. W końcu w poprzedniej kolejce Barca przegrała na wyjeździe z Granadą 0:2. Ale z drugiej wciąż może ich martwić liczba traconych goli przez Barcelonę oraz kolejna kontuzja ich ulubieńca.

W sobotę mecz z Getafe na wyjeździe. Villarreal dzień wcześniej mierzy się na swoim terenie z Betisem.

Barcelona - Villarreal 2:1

Bramki: Griezmann (6.), Arthur (15.) - Santi Cazorla (44.)