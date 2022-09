Zbliża się piekielnie trudny okres dla Lewandowskiego i Barcelony

"Lewy" w najbliższym czasie będzie miał mało okazji do odpoczynku

Między innymi dzięki świetnej formie Polaka, który w tym sezonie na wszystkich frontach popisał się już 11 bramkami i dwiema asystami, Barca znów stała się poważaną siłą w hiszpańskiej i europejskiej piłce. Czy w najbliższym czasie zdoła tę dyspozycję podtrzymać?

Weekendowa kolejka była ostatnia przed zgrupowaniem drużyn narodowych. Powrót do rzeczywistości ligowej będzie przeogromnym wyzwaniem dla graczy Xaviego Hernandeza.

1 października rozpoczną rywalizację ligową z Mallorcą i przy okazji istny maraton spotkań.

Do 9 listopada i wyjazdu do Pampeluny na starcie z Osasuną zdążą rozegrać aż dwanaście meczów: osiem ligowych oraz cztery w Lidze Mistrzów. A już 20 listopada rozpoczyna się impreza roku, czyli mistrzostwa świata w Katarze.

W gorącym, przedmundialowym okresie na drodze Barcelony nie zabraknie też rywali z najwyższej półki. Lewandowski wspólnie z kolegami będzie mierzył się chociażby z Realem Madryt w ligowym El Clasico (16 października) czy też w rewanżowym starciu LM z Bayernem Monachium (26 października).

Jak wyliczył "Sport", wicemistrzowie Hiszpanii we wspominanym okresie grać będą średnio co 3,25 dnia. Podtrzymanie formy w każdym ze spotkań może okazać się kluczem do zakończenia sezonu z choćby z jednym z trofeów.

Kalendarz spotkań Barcelony przed mistrzostwami świata w Katarze:

1 października Mallorca - Barcelona (liga)

4 października Inter - Barcelona (Liga Mistrzów)

9 października Barcelona - Celta (liga)

12 października Barcelona - Inter (Liga Mistrzów)

16 października Real Madryt - Barcelona (liga)

19 października Barcelona - Villarreal (Liga Mistrzów)

23 października Barcelona - Athletic (liga)

26 października Barcelona - Bayern (Liga Mistrzów)

30 października Valencia - Barcelona (liga)

1 listopada Viktoria Pilzno - Barcelona (Liga Mistrzów)

6 listopada Barcelona – Almeria (liga)

9 listopada Osasuna – Barcelona (liga)