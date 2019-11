Gwizdy na Camp Nou nie zaskoczyły trenera Barcelony. "Dobrze, że oczekiwania są duże"

Niespodzianka na Camp Nou. Slavia wraca z Barcelony z punktem Kolejny raz FC... czytaj dalej » Świetna postawa Ondreja Kolara w bramce gości i brak wsparcia ze strony kolegów dla Leo Messiego (trafił raz w poprzeczkę) sprawiły, że Barcelona wciąż nie może być pewna awansu z grupy F. Mistrzowie Hiszpanii zakończyli również serię 45 kolejnych meczów, w których na własnym stadionie strzelali rywalom gola.

Valverde: nie uciekniemy od tego

- Ostatnie dwa mecze w naszym wykonaniu nie były najlepsze i od tego nie uciekniemy. Wiemy, jaka presja ciąży na drużynie i musimy jej sprostać. W piłce nożnej wszystko dzieje się bardzo szybko. Dobrze, że oczekiwania kibiców względem drużyny są duże – powiedział po meczu Valverde.

W nadchodzących meczach sytuacji Dumie Katalonii nie ułatwi uraz Jordiego Alby, który nie wyszedł na drugą połowę ze względu na ból ścięgna podkolanowego. Z Borussią Dortmund (27 listopada) nie zagra też Gerard Pique, który pauzować będzie za kartki.



LATEST NEWSTests performed have shown that @JordiAlba has had a relapse of the injury to his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/LxTeSPGbTb — FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 November 2019





Kolejne spotkanie Barcelona zagra u siebie w sobotę. Na Camp Nou zawita wówczas Celta Vigo.

Piłkarze trenera Valverde wciąż są liderem ligi hiszpańskiej. Tyle samo punktów ma jednak Real Madryt i Real Sociedad.

W Lidze Mistrzów Barca jest w grupie pierwsza, z przewagą punktu nad Borussią i czterech nad trzecim Interem.