Kartka z instrukcjami od trenera. Piłkarz Sevilli nietypowym bohaterem

Barcelona zachwyciła po przerwie. Jeszcze większa przewaga nad Realem Barcelona nie... czytaj dalej » W niedzielny wieczór Sevilla dzielnie broniła się na Camp Nou do 58. minuty, kiedy gola wbił Jordi Alba.

W minucie 65. trener gości Jorge Sampaoli zdecydował się na kolejną zmianę. Lucas Ocampos zastąpił Marcosa Acunę i przy okazji przekazał kartkę z instrukcjami taktycznymi od szkoleniowca dla Jordana.

Wskazówki nie pomogły

Kamery telewizyjne wychwyciły biegającego z kartką pomocnika Sevilli, który co chwilę do niej zaglądał. Trwało to około dwie minuty, a wideo stało się viralem w mediach społecznościowych.

Wskazówki Sampaolego niewiele pomogły, Sevilla straciła jeszcze dwie bramki i przegrała 0:3.

W ten sposób prowadząca w tabeli Barcelona, mając już 53 punkty, powiększyła do ośmiu przewagę nad drugim Realem Madryt.

Sevilla jest dopiero 16. (21 pkt).