Dwa gole, odrobina magii. Lewandowski zachwycił Camp Nou

Dwa pierwsze mecze sezonu nowego klubu najlepszego polskiego piłkarza były jak niebo i ziemia. Inauguracja ligi z Rayo Vallecano to ogromne oczekiwania po udanym presezonie i imponującym oknie transferowym oraz równie wielkie rozczarowanie. Tydzień później było już dużo lepiej.

Dużo lepiej także w wykonaniu "Lewego". Po pełnym frustracji bezbramkowym remisie w formalnym debiucie przeciwko Realowi Sociedad Robert miał już o wiele więcej do powiedzenia na boisku. Dwa gole i asysta w wygranym 4:1 spotkaniu zwiastowały, jak wielką postacią w zespole staje się były snajper Bayernu.

Albo właściwie już nią jest. Osobliwą ciekawostką było to, że w niedzielę na Camp Nou spotkały się dwie postaci związane z polską piłką. Naprzeciwko gracza dla naszego futbolu wręcz epokowego stanął trener Valladolid Pacheta, który w przeszłości prowadził… Koronę Kielce. Świat po tym meczu będzie mówił tylko o jednym z dżentelmenów. O którym, podkreślać nie musimy.

Lewandowski aktywny był od samego początku i konkretów oraz maksymalizacji efektów szukał właściwie w każdej akcji, w której brał udział. Początkowo na przeszkodzie stawało jednak obramowanie bramki. W 12. minucie na główkę z prawego skrzydła zagrał mu Raphinha - skończyło się na obiciu słupka. Po dziesięciu minutach to nasz rodak wykonał całą pracę, wystawił piłkę Ousmene'owi Dembele. Ten trafił w spojenie.

Kolejny dzień w nowym biurze

Gol dla Barcy musiał mimo to w końcu paść. I jego autorem musiał być ten najbardziej oczywisty z piłkarzy. W 24. minucie Raphinha znów dośrodkował do wspominanego powyżej adresata, ale tym razem skończyło się inaczej. Lewandowski nabiegł na piłkę lewą stopą i z bliska, po raz pierwszy i absolutnie nie ostatni w karierze, sprawił, że całe Camp Nou podniosło się z miejsc.



Gospodarze zdążyli zdobyć jeszcze bramkę do szatni, gdy po ładnej dla oka kombinacji po asyście Dembele trafił Pedri. Najlepsze, i to w wykonaniu największej gwiazdy klubu, miało mimo to wciąż nadejść.

W 65. minucie wymagającej publice 90-tysięcznego stadionu przypomniały się czasy największych czarodziejów w historii klubu. Dembele wypuścił Lewandowskiego, ten w polu karnym przepchał rywala i gdy stanął naprzeciw bramkarza Valladolid, zdecydował się na niecodzienny pomysł. Uderzył piętą, będąc ustawionym bokiem do bramki. Także i to, wymagające najwyższych umiejętności technicznych zagranie udało się 34-latkowi. Czysta magia.

Robert mógł mieć jeszcze hat-tricka, aczkolwiek w końcówce tym razem obił poprzeczkę, całą akcję skończył więc dobitką Sergi Roberto. Barcelona wskoczyła na pozycję wicelidera, swoje zadanie zatem wykonała. Jej najważniejsza postać także.

Polak ma już w sezonie ligowym cztery gole i jest współliderem klasyfikacji strzelców razem z Iago Aspasem. Kolejny mecz w następną sobotę przeciwko Sevilli o godz. 21:00.

FC Barcelona - Real Valladolid 4:0

Bramki: Robert Lewandowski (24., 65.), Pedri (43.), Sergi Roberto (90.+2)