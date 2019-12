Zidane niepocieszony. "Zasłużyliśmy na zwycięstwo nad Barceloną"

W środowy wieczór gole nie padły po raz pierwszy od 17 lat. Okazje ku temu były, ale zawodnikom Barcelony i Realu zabrakło skuteczności. Najbardziej żałował tego Zidane.



Hiszpanie zawiedzeni. "Klasyk z dużą ilością piłki i niewielkim prochem strzelniczym" Hiszpańskie media... czytaj dalej » - Jeśli stwarzasz sytuacje, musisz je wykorzystać, a my nie potrafiliśmy tego zrobić. Mój zespół włożył w ten mecz ogromny wysiłek, a kiedy grasz w ten sposób na takim stadionie, zasługujesz na więcej - przyznał Francuz.



- Naciskaliśmy na rywali, odbieraliśmy im piłki i wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę. To był wspaniały obraz naszej drużyny, choć chcieliśmy osiągnąć więcej. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale tak już bywa w futbolu. Czasami coś robisz dobrze, ale nie udaje się zrealizować celu - dodał.

Walka będzie trwała do końca

Valverde zaznaczył, że jego drużyna zmagała się z ogromną presją. - Nie byliśmy w stanie jej pokonać tak bardzo, jakbyśmy tego chcieli. To spowodowało, że mieliśmy kilka problemów. Co prawda stworzyliśmy kilka okazji, ale brakowało nam płynności w grze - wyjaśnił trener mistrzów Hiszpanii.



W tabeli bez zmian. Liderem wciąż jest Barcelona, choć wyprzedza Real tylko lepszym bilansem bramkowym (obie ekipy zdobyły po 36 pkt). - Walka na szczycie jest bardzo wyrównana. Myślę, że tak pozostanie do końca sezonu - zaznaczył Valverde.

Protesty w Barcelonie