Jest oficjalne potwierdzenie i nowa data El Clasico

19.10. | Przynajmniej do sobotniego wieczora piłkarze Barcelony będą na czele tabeli Primera Division. To efekt wyjazdowego zwycięstwa w 9. kolejce z Eibarem.

Popis Messiego. Barcelona wraca na fotel lidera Piłkarze... czytaj dalej » Starcie hiszpańskich gigantów zaplanowane było na 26 października w Barcelonie. Zostało przełożone z powodu trwających tam protestów związanych z aresztowaniem polityków zaangażowanych w organizację referendum, dotyczącego niepodległości Katalonii.

Prezes nie chciał się zgodzić

Krótko po tej decyzji Barcelona i Real doszły do porozumienia, że chcą rozegrać to spotkanie 18 grudnia.



I rzeczywiście, do tej daty przychyliły się władze ligi i El Clasico zostanie rozegrane tydzień przed świętami, dokładnie w środę 18 grudnia o godzinie 20. Co ciekawe, oba kluby były przeciwne przeniesienia spotkania do Madrytu.



Początkowo przeciwny rozegraniu meczu 18 grudnia był prezes La Liga Javier Tebas. Działacz argumentował, że tego samego dnia odbędą się mecze Pucharu Króla, które stracą na zainteresowaniu kibiców.

W zeszłym sezonie obie ekipy zmierzyły się czterokrotnie. Trzy razy górą była Barcelona, a raz padł remis.