FC Barcelona - Real Madryt: wynik na żywo i relacja live

Niesamowita szansa Realu, znów pogubiła się Barcelona! Modrić podał wzdłuż bramki do Rodrygo, któremu niewiele zabrakło do sięgnięcia piłki. Czwarty gol wisiał w powietrzu.

Co za otwarcie Królewskich! Akcja prawą stroną, Modrić zbiegł do środka i podał do Benzemy, który uderzył precyzyjnie, tuż przy słupku. Na ten moment to Real jest w finale Pucharu Króla.

Kroos dośrodkował w pole karne do Benzemy. Ten złożył się do strzału, ale piłkę spokojnie złapał ter Stegen.

Będzie to już piąty mecz pomiędzy gigantami hiszpańskiej piłki w tym sezonie. Dotychczas Duma Katalonii była lepsza trzykrotnie, Królewscy natomiast wygrali raz - pierwsze ligowe spotkanie 3:1. Był to jedyny mecz Barcelony w trwających rozgrywkach La Liga, w którym straciła więcej niż jedną bramkę. Ostatnie starcie, również w lidze, zespół Xaviego Hernandeza wygrał rzutem na taśmę 2:1.

