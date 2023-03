Magiczne dotknięcie Lewandowskiego. Barcelona zrobiła potężny krok do mistrzostwa

"Warte ligi" - głosiło "Mundo Deportivo" na niedzielnej okładce, którą zdobiło wielkie zdjęcie wracającego do pełni sił po urazie mięśnia Lewandowskiego. "Ma być kluczowy" - odnosili się do polskiego snajpera dziennikarze.

Lewandowski jako culé grał już z Realem, ale nie na Camp Nou, a z tym wiąże się wielka historia i wielka odpowiedzialność.

Hiszpańskie media od paru dni zapowiadały, że Polak może dołączyć do wielkich legend, które strzeliły gola w swoim pierwszym El Clasico z Realem u siebie. Na liście wiele głośnych nazwisk, że wystarczy wspomnieć takie znakomitości jak Johan Cruyff, Bernd Schuster, Diego Maradona, Gary Lineker, Romario, Luis Figo, Ronaldo, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Leo Messi, Zlatan Ibrahimović czy Neymar.

Presja była więc ogromna, ale Lewandowski od początku kompletnie nic sobie z niej nie robił.

Nie wszyscy kibice zdążyli zasiąść jeszcze na swoich krzesełkach, gdy RL9 precyzyjnie huknął prawą nogą tuż przy słupku. Real nie przegrywał od 3. minuty tylko dlatego, że jak struna wyciągnął się Thibaut Courtois.

Camp Nou przeszyło jęk zawodu. Było to jednak nic w porównaniu z tym, co miało dopiero nadejść.

Była 9. minuta, gdy padła być może jedna z najbardziej kuriozalnych bramek w historii El Clasico. Z lewej strony w pole karne wbiegł Vinicius Junior, który próbował znaleźć jednego z kolegów. Zdecydował się na dośrodkowanie, a piłką trącił głową Ronald Araujo. Takiego obrotu spraw kompletnie nie spodziewał się Marc-Andre ter Stegen, którego Araujo złapał na wykroku. W efekcie piłka musnęła bliższy słupek i przypadkowo wpadła do bramki.

Na Camp Nou konsternacja, bo nic katastrofy nie zapowiadało.

Piłkarze Barcelony dwoili się i troili, jak w tabeli Primera Division byli stroną przeważającą, ale długo nie potrafili znaleźć recepty na sforsowanie zasieków obronnych gości.

Próbował Lewandowski, próbował pewnie najaktywniejszy tego wieczora Raphinha, jednak bramka Realu wciąż była jak zaczarowana.

Na wyrównanie trzeba było poczekać do końca pierwszej połowy. W akcję na 1:1 zamieszani byli i Lewandowski, i Raphinha, ale do siatki trafił niespodziewanie Sergi Roberto, który świetnie odnalazł się w polu karnym stołecznych.

Nożyce Lewandowskiego w El Clasico

Real najbliżej zwycięstwa był w 81. minucie, gdy po wideoweryfikacji anulowany został gol Marco Asensio - jego bark był nieznacznie bardziej wysunięty od barku jednego z obrońców Barcelony - natomiast "Lewy" o tę jedną jedyną bramkę starał się przez cały mecz.

W 67. minucie Lewandowski mógł odkupić wszystkie swoje winy. Po dośrodkowaniu Sergio Busquetsa z prawej strony polski napastnik złożył się do nożyc, ale nieznacznie przestrzelił nad bramką. W 76. minucie, już w bardziej konwencjonalny sposób, strzelił obok słupka.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski w El Clasico

Jak nie drzwiami, to oknem

Lewandowski częściej niż w poprzednich meczach dochodził do sytuacji strzeleckich, jednak nie potrafił znaleźć drogi do bramki. Ale w myśl zasady jak nie drzwiami, to oknem, w doliczonym czasie wziął udział w kolejnej tego dnia akcji bramkowej Barcelony.

Dokładnie w 91. minucie to Polak wypuścił podaniem piętą (!) Alejandro Baldego, który znakomicie oddał piłkę do Francka Kessiego. Na tę bramkę tego wieczora Barcelona po prostu zasłużyła.

Przed El Clasico mówiło się, że to spotkanie może przesądzić o wyścigu mistrzowskim w sezonie 2022/23. Czy przesądziło? Na 12 kolejek przed końcem Barcelona ma 12 punktów przewagi nad Realem. W Katalonii faktycznie powoli mogą już chłodzić szampany.

FC Barcelona - Real Madryt 2:1 (1:1)

Bramki: Sergi Roberto (45.), Franck Kessie (90.+1) - Ronald Araujo (9.)