Lewandowski nie do poznania. Hiszpanie rozczarowani Polakiem w El Clasico

Koszmar Barcelony w półfinale Pucharu Króla. Real o dwie klasy lepszy To nie było El... czytaj dalej » Drużyna z Katalonii przystąpiła do drugiego półfinałowego spotkania, mając zaliczkę 1:0 z Santiago Bernabeu. W końcówce pierwszej połowy straty odrobił jednak Vinicius Junior, a po zmianie stron hat-trickiem popisał się Karim Benzema.

Zapamiętany z jednego strzału

Lewandowski wyprzedza Francuza o trzy gole na szczycie klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga, ale w pucharowej rywalizacji znalazł się w cieniu wielkiego rywala z Madrytu.

"Polak zazwyczaj jest gwarantem goli, ale nie znalazł drogi do bramki. Grał trochę za daleko od niej. Miał czystą okazję tuż przed przerwą, ale na jego drodze stanął Courtois. Nie pokazał niczego w drugiej części meczu" - skomentowała grę Lewandowskiego "Marca", przyznając mu notę 4,5/10.

"Rola samotnego łowcy nie przypadła do gustu polskiemu napastnikowi, który w całym spotkaniu niemal nie miał klarownych sytuacji. Były snajper Bayernu cierpiał bez wsparcia kolegów dostarczających mu piłki. Militao bardzo utrudniał mu życie, czasem grając na granicy przepisów, jak wtedy, gdy powalił go na kilka minut" - ocenił inny madrycki dziennik, "AS".

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski w meczu Barcelona - Real Madryt

W podobnym tonie o grze Lewandowskiego napisały katalońskie media. Dziennik "Mundo Deportivo" określił go hasłem "nieznajomy".

"Nie wykończył z odpowiednią mocą dwóch najczystszych okazji, które miał w polu karnym przy stanie 0:0 i mylił się przy podaniach. Jego najlepszy strzał przed przerwą został odbity przez Courtois, a po nim przyszła kontra na 0:1" - czytamy w "Mundo Deportivo", które oceniło go na 2.

Oglądasz Wideo: Getty Images Kibice gotowi na El Clasico. Mecz FC Barcelona - Real Madryt

"Polak dużo grał tyłem do bramki, szukając podań do kolegów z drużyny, ale brakowało mu strzałów. Jedyny, jaki miał, został zatrzymany przez Courtois po świetnej interwencji. Skończył mecz w rozpaczy, podobnie jak cały zespół" - zaznaczył dziennik "Sport", przyznając mu notę 4/10.

Real Madryt 6 maja w finale Pucharu Króla zagra z Osasuną Pampeluna, która w 1/2 wyeliminowała Athletic Bilbao. Barcelonie w tym sezonie pozostała już tylko walka o mistrzostwo Hiszpanii.