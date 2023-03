Genialny Lewandowski. To mógł być gol sezonu

RELACJA LIVE Z EL CLASICO

Po ostatnich co najmniej kilku tygodniach gorszej gry, widzianej nie tylko czystymi liczbami, ale też przede wszystkim wieloma aspektami piłkarskiego rzemiosła RL9 miał idealną okazję, aby postawić się swoim krytykom, których niespodziewanie zaczęło przybywać. Niespodziewanie i zasłużenie.

Zatem gdy na Camp Nou w arcyhicie Primera Division przyjechał Real Madryt, Polak musiał dać z siebie coś extra. Duet stoperów złożony z Antonio Ruedigera i Edera Militao pilnował go bardzo dokładnie, więc Polak sytuacje zmuszony był tworzyć właściwie w pojedynkę.

Dwukrotnie - raz w pierwszej, raz w drugiej połowie - grał nie jak na byłego supersnajpera Bayernu przystało. Wyciągał grę przed pole karne, tam szukał szybkiego zwrotu tyłem do bramki i strzału sprzed pola karnego. Dwukrotnie bez skutku.

Aż w końcu nadeszła 67. minuta. Miękko z prawego skrzydła zagrał wtedy Sergio Busquets, piłka minęła dwóch wyskakujących do niej zawodników i spadła pod nogi zamykającego akcję na dalszym słupku "Lewego". Ten chciał zdobyć bramkę godną El Clasico, w stylu wielkich poprzedników z klubu: jak Luis Suarez, Ronaldinho czy Rivaldo.

Do uderzenia nożycami złożył się w spektakularnym stylu. Niestety nie trafił w piłkę tak, jak chciał i powinien. Ta przeleciała sporo obok bramki.

Fani z Camp Nou mogli więc jedynie westchnąć z niedowierzania. Razem z ich nowym idolem.

Lewandowski inches away from scoring a bicycle kick... — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 19, 2023

Pięta Lewandowskiego

Barcelona dopięła swego w doliczonym czasie gry. W bramkowej akcji brał udział Polak. Zagrał piętą do Alejandro Balde, ten dzięki temu miał sporo czasu, by dokładnie dograć do będącego przed bramką Franck Kessiego. 2:1 dla Barcelony, na Camp Nou euforia.

Barcelona jest na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 68 punktów. Real zgromadził 56 i jest wiceliderem. Trzecie Atletico Madryt ma 51.



Oba zespoły spotkają się ponownie 5 kwietnia w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Hiszpanii. W pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu "Barca" wygrała 1:0.

Barcelona - Real 2:1 (Roberto 45, Kessie 90+2 - Araujo 9-samob.)