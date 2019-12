Udo obrońcy po El Clasico. Faulu nie było

Goli w Barcelonie nie było, ale kontrowersji nie brakowało. O tej chyba będzie się mówić najdłużej.



Była 17. minuta meczu na Camp Nou. Varane zawędrował w pole karne gospodarzy. Dopadł do odbitej piłki, próbował ją opanować, raz nawet dotknął, starał się drugi, ale we wszystko wmieszał się wtedy kolejny z Francuzów, obrońca Barcelony Lenglet.

Nie namyślając się długo, postanowił głową zażegnać niebezpieczeństwo. Lenglet odbił piłkę za pole karne, a w tym samym czasie Varane upadł, chwytając się za prawe udo. Powtórki pokazały, jak przy okazji główki Lenglet stempluje udo rywala podeszwą swojego buta.



CZY TU NALEŻAŁ SIĘ RZUT KARNY DLA REALU MADRYT?



Zobaczcie ponownie francuskie starcie Lenglet - Varane. #lazabawapic.twitter.com/Tsdhcf2Mui — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 18, 2019





Tymczasem sędzia Alejandro Hernandez Hernandez, od pięciu lat prowadzący mecze międzynarodowe, był niewzruszony. Kazał grać dalej, choć piłkarze Realu protestowali. Był na tyle pewny swojej decyzji, że nie poprosił o sprawdzenie spornej sytuacji u kolegów obsługujących VAR.



Już po spotkaniu, zakończonym remisem 0:0, dziennikarz telewizji La Sexta Jose Luis Sanchez opublikował zdjęcie z szatni Realu, na którym jest zbliżenie na prawą nogę Varane'a. Był też podpis: "Udo po meczu. Konsekwencje wejścia Lengleta. Karnego nie było".

Widać na nim sporej wielkości otarcia, nie powinno być wątpliwości, że po zetknięciu z piłkarskim butem.



El muslo de VARANE tras el partido. Las secuelas de la entrada de Lenglet. NO fue penalti pic.twitter.com/Wbthmc0l3F — José Luis Sánchez (@JLSanchez78) December 18, 2019

Sędzia międzynarodowy: karny oczywisty

Zawodnik Barcelony się bronił. - Chciałem wybić piłkę głową i wzmocniłem mój ruch nogą, by nadać piłce impetu. Pechowo dotknąłem nogi Varane'a. Nie jestem piłkarzem, który lubuje się w kopaniu innych. Dla mnie karnego nie było. Jeśli ktoś uważa inaczej, to trudno. To jego opinia - powiedział Lenglet.



Innego zdania jest były hiszpański sędzia międzynarodowy Eduardo Iturralde González. - Karny oczywisty. To było niebezpieczne zagranie - przyznał. Cytuje go madrycki dziennik sportowy "AS".

Varane upadł drugi raz

To nie ostatnia kontrowersja z francuskim obrońcą Realu. Varane padł w polu karnym Barcelony także parę chwil później. Na powtórkach widać, że za koszulkę szarpnął go Ivan Rakitić.

I znów powtórka z niedalekiej historii: nie ma karnego, nie ma również interwencji VAR-u.