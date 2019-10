"Jesteś bardzo słaby". Skrytykował sędziego, może opuścić El Clasico

Była już 87. minuta niedzielnej rywalizacji na Camp Nou. Prowadzącej czterema bramkami Dumie Katalonii miało nic złego już się nie przydarzyć. Wtedy debiutujący w pierwszej drużynie Barcy Ronald Araujo starł się z wychodzącym na czystą pozycję Javierem Hernandezem. Meksykanin upadł, a zawodnik gospodarzy dostał czerwoną kartkę. Według wielu fachowców bardzo kontrowersyjną.

Barcelona kończyła w dziewiątkę. Wcześniej zdemolowała Sevillę FC Barcelona bez... czytaj dalej » Po chwili do arbitra doskoczyła spora grupka miejscowych piłkarzy. Barcelończycy w głośny sposób komentowali decyzję Lahoza. Najbardziej dobitnie uczynił to Dembele. Według pomeczowego protokołu miał rzucić do sędziego: "Jesteś słaby. Jesteś bardzo słaby". Za bezpośrednie uwagi wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Być może na tym nie koniec kłopotów 22-letniego reprezentanta Francji.

Historia nie napawa optymizmem

Sprawę przeanalizowała "Marca". Madrycki dziennik przyrównał historię Dembele do tej z udziałem Diego Costy z zeszłego sezonu. Hiszpan krzyknął do sędziego "zes**m się na twoją pier***oną matkę", co kosztowało go osiem meczów zawieszenia. Słowa Dembele są oczywiście znacznie łagodniejsze, ale dotychczasowe przykłady nakazują spodziewać się większej niż zwyczajowa kary dla Francuza.

"Marca" poinformowała, że Michael Krohn-Dehli z Deportivo La Coruna w poprzednim sezonie drugiej ligi hiszpańskiej skierował do arbitra podobne słowa i otrzymał za to później dwa mecze kary. Wcześniej w analogicznej sytuacji znaleźli się też Gabriel Pires i Fabian Orellana. Jeżeli Dembele otrzyma zatem dwumeczową karę, to opuści spotkanie z Eibarem oraz El Clasico z Realem Madryt.

Barca będzie walczyć

Komitet Komisji LaLigi zbierze się w środę, aby przeanalizować wszystkie sporne sytuacje z poprzedniej kolejki i podejmie decyzję o ewentualnych karach dla klubów oraz piłkarzy. "Barcelonę podczas spotkania komitetu będzie reprezentował jeden z przedstawicieli, który powalczy o to, aby dziecinny błąd Dembele nie kosztował go absencji w El Clasico" - czytamy w poniedziałkowej "Marce".

Barcelona w najbardziej prestiżowej rywalizacji w Europie podejmie Real Madryt 26 października o godzinie 13.