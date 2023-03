Centymetry, a może i milimetry. VAR uratował Barcelonę

TAK RELACJONOWALIŚMY EL CLASICO

W związku z niedzielnym szlagierem europejskiej i światowej piłki klubowej Real miał już ostatnią poważną szansę na odwrócenie losów walki o tytuł. Gdyby wygrał, zmniejszyłby stratę do prowadzących w lidze odwiecznych rywali do sześciu punktów.

I faktycznie był tego bliski. Przez właściwie całą drugą połowę na tablicach widniał wynik 1:1 i Królewscy musieli otworzyć się w końcówce. Tak też zrobili i mieli swój moment.

Dani Carvajal dziewięć minut przed końcem zagrał do Asensio w szesnastce, a ten w dosyć osobliwych okolicznościach, po delikatnym rykoszecie, dostawił stopę i trafił tuż przy słupku. W geście radości wymownie wskazał na herb madryckiego klubu, lecz już niedługo o wiele ważniejsze było to, na co wskazywał sędzia spotkania.

A ten najpierw, przykładając dłoń do ucha, sygnalizował kontakt z wozem VAR, po czym po dłuższej przerwie podniósł prawą rękę, a lewą wskazał na miejsce, w którym znajdował się Asensio. Strzelec gola był, jak pokazały powtórki, na spalonym. Minimalnym, zapewne centymetrowym, ale spalonym.

Kto wie, co stałoby się nie tylko z tym meczem, ale także walką o tytuł w Primera Division, gdyby nie tamten moment. Barcelona wygrała 2:1 dzięki bramce w doliczonym czasie gry i odskoczyła Realowi na 12 punktów w tabeli. Tytuł na Camp Nou coraz bliżej.



ZADECYDOWAŁY MILIMETRY!



Real Madryt był bliski powrotu na prowadzenie, ale spalony uratował FC Barcelonę!



Zapraszamy na końcówkę El Clásico do Eleven Sports 1! #lazabawapic.twitter.com/uIekrkmwnh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 19, 2023

FC Barcelona - Real Madryt 2:1 (1:1)

Bramki: Sergi Roberto (45.), Franck Kessie (90.+1) - Ronald Araujo (9.)