"El Clasico zagrożone". Na ulice mają wyjść protestujący

Mecz Barcelony z Realem Madryt miał odbyć się 26 października, jednak ze względu na napiętą sytuację w Katalonii władze ligi poprosiły o zmianę terminu. Kluby poinformowały, że chcą rozegrać spotkanie 18 grudnia. LaLiga jest temu przeciwna, gdyż w tym samym dniu zaplanowane są spotkania Pucharu Króla. Propozycja władz ligi to 4 grudnia.

Jest oficjalne potwierdzenie i nowa data El Clasico To będzie... czytaj dalej » Hitowe starcie pierwotnie miało odbyć się 26 października, ale zostało przełożone na 18 grudnia. Decyzja Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF) miała związek z napiętą sytuacją polityczną w Barcelonie.

14 października hiszpański Sąd Najwyższy skazał dziewięciu polityków na kary od dziewięciu do 13 lat pozbawienia wolności za role, jakie odegrali przy uznanym za nielegalne referendum niepodległościowym w Katalonii.

Krótko po werdykcie skazującym separatystycznych polityków na ulice największych miast Katalonii wyległy tysiące manifestantów, którzy starli się z policją.

Teraz sytuacja wcale nie wydaje się bardziej spokojna.

Ponad 18 tysięcy chętnych

Kolejną formą solidarności ze skazanymi ma być manifestacja w dniu El Clasico. Do wtorkowego wieczora udział w proteście przed hitowym meczem miało zgłosić ponad 18 tysięcy osób. W opublikowanym we wtorek komunikacie władze Tsunami Democratic, mało dotychczas znanej organizacji separatystycznej, zaapelowały do zwolenników secesji Katalonii o pojawienie się 18 grudnia pod Camp Nou trzy godziny przed meczem. Wskazano cztery miejsca, w których będą mogli gromadzić się manifestanci.

Zgodnie z planem blokada stadionu miałaby rozpocząć się o godzinie 16 w ramach protestu organizowanego pod hasłem "Prawa, Wolność i Dążenie do Niepodległości".



Pomimo prób negocjowania z władzami FC Barcelony i Realu, żaden z klubów grających w El Clasico nie zdecydował się rozmawiać z Tsunami Democratic w sprawie organizacji meczu.

W blokowaniu stadionu Camp Nou mogą wziąć też udział radykalne Rady Obrony Republiki (CDR). Organizacja ta, która od 2018 r. przeprowadziła kilkaset blokad dróg i linii kolejowych, domaga się natychmiastowego ogłoszenia przez Katalonię secesji od Królestwa Hiszpanii.

"Real zaniepokojony"

Jak informuje w środę "Marca", nowa data meczu jest zagrożona. "Real Madryt jest zaniepokojony, a prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu nie widzi powodów do zawieszenia meczu" - czytamy na okładce.



Łącznie w październikowych i listopadowych protestach separatystów ucierpiało ponad 650 osób, z których połowa to hiszpańscy policjanci i żandarmi. Uszczerbek na zdrowiu poniosło też ponad 60 dziennikarzy i fotoreporterów.