Dziki okrzyk radości w szatni Realu. Nie chodziło o wygraną z Barceloną

Podczas ostatniego El Clasico tylko kibice Realu mieli prawo do radości

W środowy wieczór Real odrobił z nawiązką stratę z pierwszego meczu półfinału Pucharu Hiszpanii, przegranego u siebie 0:1. Wielkie wyjazdowe zwycięstwo 4:0 z FC Barceloną (z Robertem Lewandowskim w składzie) przejdzie do historii. O trofeum Real zagra z Osasuną Pampeluna.

Radość piłkarzy Realu

Piłkarze Królewskich po doskonałym meczu z odwiecznym rywalem odtańczyli taniec radości na murawie stadionu Camp Nou. Z kolei w szatni czekał już na nich trener Ancelotti. Słynny włoski trener zaserwował swoim podopiecznym płomienną przemowę.

- Zagraliście taki mecz, że ja i cały sztab szkoleniowy czujemy wielką dumę. Więc, po pierwsze, gratulacje - zaczął Ancelotti.

Piłkarze Realu przyjęli ten komplement ze spokojem, ale po chwili mieli ucieszyć się znacznie bardziej.

- Po drugie, okłamałem was. To nie był finał. Finał dopiero przed nami - zażartował Ancelotti, co wzbudziło śmiech jego piłkarzy.

- Po trzecie, jutro dzień wolny - zakomunikował trener, a w szatni rozległ się niesamowity krzyk radości. Piłkarze z Madrytu unieśli ręce w geście triumfu i skakali ze szczęścia. Cieszyli się jak dzieci. Widać, że po ciężkiej pracy naprawdę potrzebowali tego wolnego.