Setien wykłada swoją filozofię futbolu. Dlaczego jest to idealny trener dla Barcelony?

Najważniejszy był Johan Cruyff. Piłkarz wybitny, potem - w latach 1988-1996 - szkoleniowiec Dumy Katalonii.

- Przyglądając się prowadzonej przez niego drużynie, nauczyłem się najwięcej. Tak naprawdę dzięki niemu zrozumiałem, na czym polega piłka nożna - twierdzi Setien.



Swoją wizję futbolu nowy trener Dumy Katalonii wyłożył na łamach hiszpańskiego dziennika sportowego "Marca".

Setien: wszystko staje się prostsze

Absolutnie kluczowe jest to, by to jego drużyna była przy piłce. To decydujący krok do tego, by zdobyć bramkę. Po drugie - każdy woli rozgrywać piłkę, a nie biegać za nią, kiedy akcję przeprowadza rywal. - Zawsze powtarzam moim zawodnikom, by utrzymywali się przy niej jak najdłużej i podaniami przedostawali pod atakowaną bramkę. Jeżeli to działa, wszystko staje się prostsze - zapewnia Setien.

Źródło: PAP/EPA Quique Setien nowym szkoleniowcem Barcelony

Karierę piłkarską zakończył po sezonie 1996, broniąc barw Levante. Tę trenerską rozpoczął pięć lat później w Racingu Santander. Przyznaje, że wciąż podpatrywał innych, mądrzejszych, bo jemu brakowało wiedzy. - Do dziś staram się otaczać w sztabie ludźmi, od których mogę się czegoś nauczyć. Na naukę zawsze jest czas i miejsce - przyznaje.

Lubi szachy, przepada za nimi, a futbol do tej królewskiej gry przyrównuje. - O wyniku meczu często decydują detale - tłumaczy. - Wygrać lub przegrać można przez absurdalny błąd, przez chwilowy brak koncentracji, przez przypadkową stratę lub przechwyt. Każdą z takich sytuacji notuję w pamięci, a potem bardzo szczegółowo analizuję, także z piłkarzami. To nie wyklucza, ale przynajmniej minimalizuje ryzyko powtórki - wyjaśnia.



Debiut na Camp Nou

Jak Cruyff stawia na dokładność. Na precyzję. Jego zawodnik ma być w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Ma być skoncentrowany od pierwszego do ostatniego gwizdka, od początku do końca sezonu. Ma unikać błędów, bo wiadomo, że ich eliminacja jest niemożliwa. - Nie potrzebuję w drużynie kogoś, kto będzie strzelał lub podawał 10 razy, z czego tylko raz celnie - przyznaje.

Oficjalna prezentacja nowego trenera zaplanowana jest na wtorkowe popołudnie. Na ławce Barcelony Setien zadebiutuje 19 stycznia w ligowym starciu - na Camp Nou - z Granadą.

Po 19 kolejkach Duma Katalonii jest w tabeli pierwsza, choć 40 punktów zgromadził także drugi w wyścigu po tytuł Real Madryt.